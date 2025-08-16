Manuela Martelli i Ana Marija Veselčić osvojile Leoparda za najbolju glumačku izvedbu...

Manuela Martelli i Ana Marija Veselčić, glavne glumice u filmu 'Bog neće pomoći' redateljice i scenaristice Hane Jušić te producentice Ankice Jurić Tilić, osvojile su nagradu Leopard za najbolje glumačko ostvarenje u glavnom natjecateljskom programu Concorso Internazionale na 78. Filmskom festivalu u Locarnu.

Peteročlani međunarodni žiri na čijem je čelu bio renomirani kambodžanski redatelj Rithy Panh odlučio je nagraditi njihovu glumačku izvedbu u konkurenciji 18 filmova prikazanih u tom prestižnom programu.

- Potječući iz različitih kultura i zemalja te prevladavši jezične barijere kako bi pronašle načine komunikacije, ove su dvije glumice prenijele svoje ranjivosti, kao i iznimnu volju i tjelesnost, uspostavljajući značajnu povezanost i nadahnjujući zajednički bunt na autentičan i uvjerljiv način - obrazložio je žiri dodjelu nagrade glumicama iz filma 'Bog neće pomoći'.

Foto: PROMO

- Beskrajno me veseli nagrada koju smo Manuela i ja dobile u Locarnu. Nisam mogla putovati na svjetsku premijeru s ekipom filma jer sam imala premijeru na Splitskom ljetu i bila sam baš tužna što moram propustiti taj poseban događaj, tako da me silno razveselio telefonski poziv umjetničkog direktora festivala koji mi je čestitao na nagradi i pozvao me da je dođem primiti. Zaista nisam mogla očekivati bolji finale - izjavila je glumica Ana Marija Veselčić, nakon što je u Locarnu preuzela nagradu Leopard.

Preuzela ju je i za svoju kolegicu Manuelu Martelli, čileansku glumicu i redateljicu, koja nije mogla doći u švicarski grad jer trenutačno u Čileu snima svoj film.

Foto: PROMO

Iako je osnovan još 1946. godine te je jedan od najstarijih na svijetu, Filmski festival u Locarnu posvećen je otkrivanju novih autorskih imena i trendova u svijetu filma. Tijekom jedanaest festivalskih dana, od 6. do 16. kolovoza, bilo je prikazano više od 300 naslova raspoređenih u 11 sekcija.

Kako često ističu ističu organizatori, glavni natjecateljski program Concorso Internazionale je 'srce festivala' i forum najboljih ostvarenja suvremenog filma, na kojem se okupljaju relevantni autorski glasovi i upisuju u povijest i tradiciju Locarno Film Festivala.

Nakon svjetske premijere u Locarnu, film redateljice i scenaristice Hane Jušić privukao je pažnju brojnih svjetskih medija te su o njemu pisali najistaknutiji filmski časopisi i portali kao što su Variety i Cineuropa.

'Bog neće pomoći' priča je o Čileanki Teresi (Manuela Martelli) koja dolazi u izoliranu zajednicu pastira na Dinari tvrdeći da je udovica starješininog brata koji je poginuo u čileanskom rudniku. Tamo je prva dočeka starješinina mlađa sestra (Ana Marija Veselčić), a iako njen dolazak poremeti čvrstu strukturu zajednice i donese nemir, Teresa donese i slobodu.

Foto: PROMO

Uz Manuelu Martelli i Anu Mariju Veselčić, u filmu još glume Filip Đurić, Mauro Ercegović Gracin, Nikša Butijer, Tina Orlandini, Ivan Skoko, Bogdan Farcaș i Vinko Kraljević.

Direktorica fotografije je Jana Plećaš, montažer Jan Klemsche, skladatelji Stavros Evangelou, Iris Asimakopoulou i Vasilis Chontos, dizajner zvuka Marius Leftărache, a tonski snimatelj Nikos Exarchos. Scenografiju potpisuje Laura Boni, kostimografiju Katarina Pilić, dok je majstorica maske Mojca Gorogranc Petrushevska.

Uz Kinoramu kao glavnoga producenta, 'Bog neće pomoći' nastao je u koprodukciji producentskih kuća Nightswim (Italija), Micro Film (Rumunjska), Horsefly Films (Grčka), Maneki Films (Francuska), Perfo Production (Slovenija) i ERT S.A. (Grčka). Koproducenti su Ada Solomon, Diana Caravia, Ines Vasiljević, Stefano Sardo, Yorgos Tsourgiannis, Didar Domehri, Aleš Pavlin i Andrej Štritof.

Nakon svjetske premijere u Locarnu, film će regionalnu premijeru imati na 31. Sarajevo Film Festivalu, koji se održava od 15. do 22. kolovoza.

Foto: PROMO



Film je nastao uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra, Eurimagesa, Ministarstva kulture Republike Italije, Rumunjskog nacionalnog centra za kinematografiju CNC, Helenskog filmskog i audiovizualnog centra – Creative Greece | Co-production Window, programa Europska unija - NextGenerationEU, ERT S.A.-a, programa Filming in Croatia, Francuskog nacionalnog centra za kinematografiju i pokretne slike CNC – Aide aux cinémas du monde, Slovenskog filmskog centra, Viba Filma, HRT-a i programa Re-Act.