Manuela Martelli i Ana Marija Veselčić osvojile Leoparda za najbolju glumačku izvedbu...

Manuela Martelli i Ana Marija Veselčić, glavne glumice u filmu 'Bog neće pomoći' redateljice i scenaristice Hane Jušić te producentice Ankice Jurić Tilić, osvojile su nagradu Leopard za najbolje glumačko ostvarenje u glavnom natjecateljskom programu Concorso Internazionale na 78. Filmskom festivalu u Locarnu.
Peteročlani međunarodni žiri na čijem je čelu bio renomirani kambodžanski redatelj Rithy Panh odlučio je nagraditi njihovu glumačku izvedbu u konkurenciji 18 filmova prikazanih u tom prestižnom programu.
- Potječući iz različitih kultura i zemalja te prevladavši jezične barijere kako bi pronašle načine komunikacije, ove su dvije glumice prenijele svoje ranjivosti, kao i iznimnu volju i tjelesnost, uspostavljajući značajnu povezanost i nadahnjujući zajednički bunt na autentičan i uvjerljiv način - obrazložio je žiri dodjelu nagrade glumicama iz filma 'Bog neće pomoći'.
- Beskrajno me veseli nagrada koju smo Manuela i ja dobile u Locarnu. Nisam mogla putovati na svjetsku premijeru s ekipom filma jer sam imala premijeru na Splitskom ljetu i bila sam baš tužna što moram propustiti taj poseban događaj, tako da me silno razveselio telefonski poziv umjetničkog direktora festivala koji mi je čestitao na nagradi i pozvao me da je dođem primiti. Zaista nisam mogla očekivati bolji finale - izjavila je glumica Ana Marija Veselčić, nakon što je u Locarnu preuzela nagradu Leopard.
Preuzela ju je i za svoju kolegicu Manuelu Martelli, čileansku glumicu i redateljicu, koja nije mogla doći u švicarski grad jer trenutačno u Čileu snima svoj film.
Iako je osnovan još 1946. godine te je jedan od najstarijih na svijetu, Filmski festival u Locarnu posvećen je otkrivanju novih autorskih imena i trendova u svijetu filma. Tijekom jedanaest festivalskih dana, od 6. do 16. kolovoza, bilo je prikazano više od 300 naslova raspoređenih u 11 sekcija.
Kako često ističu ističu organizatori, glavni natjecateljski program Concorso Internazionale je 'srce festivala' i forum najboljih ostvarenja suvremenog filma, na kojem se okupljaju relevantni autorski glasovi i upisuju u povijest i tradiciju Locarno Film Festivala.
Nakon svjetske premijere u Locarnu, film redateljice i scenaristice Hane Jušić privukao je pažnju brojnih svjetskih medija te su o njemu pisali najistaknutiji filmski časopisi i portali kao što su Variety i Cineuropa.
'Bog neće pomoći' priča je o Čileanki Teresi (Manuela Martelli) koja dolazi u izoliranu zajednicu pastira na Dinari tvrdeći da je udovica starješininog brata koji je poginuo u čileanskom rudniku. Tamo je prva dočeka starješinina mlađa sestra (Ana Marija Veselčić), a iako njen dolazak poremeti čvrstu strukturu zajednice i donese nemir, Teresa donese i slobodu.
Uz Manuelu Martelli i Anu Mariju Veselčić, u filmu još glume Filip Đurić, Mauro Ercegović Gracin, Nikša Butijer, Tina Orlandini, Ivan Skoko, Bogdan Farcaș i Vinko Kraljević.
Direktorica fotografije je Jana Plećaš, montažer Jan Klemsche, skladatelji Stavros Evangelou, Iris Asimakopoulou i Vasilis Chontos, dizajner zvuka Marius Leftărache, a tonski snimatelj Nikos Exarchos. Scenografiju potpisuje Laura Boni, kostimografiju Katarina Pilić, dok je majstorica maske Mojca Gorogranc Petrushevska.
Uz Kinoramu kao glavnoga producenta, 'Bog neće pomoći' nastao je u koprodukciji producentskih kuća Nightswim (Italija), Micro Film (Rumunjska), Horsefly Films (Grčka), Maneki Films (Francuska), Perfo Production (Slovenija) i ERT S.A. (Grčka). Koproducenti su Ada Solomon, Diana Caravia, Ines Vasiljević, Stefano Sardo, Yorgos Tsourgiannis, Didar Domehri, Aleš Pavlin i Andrej Štritof.
Nakon svjetske premijere u Locarnu, film će regionalnu premijeru imati na 31. Sarajevo Film Festivalu, koji se održava od 15. do 22. kolovoza.
Film je nastao uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra, Eurimagesa, Ministarstva kulture Republike Italije, Rumunjskog nacionalnog centra za kinematografiju CNC, Helenskog filmskog i audiovizualnog centra – Creative Greece | Co-production Window, programa Europska unija - NextGenerationEU, ERT S.A.-a, programa Filming in Croatia, Francuskog nacionalnog centra za kinematografiju i pokretne slike CNC – Aide aux cinémas du monde, Slovenskog filmskog centra, Viba Filma, HRT-a i programa Re-Act.
