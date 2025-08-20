Manuela napustila imanje, a Nikolina ušla u finalni tjedan

Prva duelistica Manuela od ranog je jutra budna i budi Nikolinu. "Znam da je mirno spavala, ali neće dugo biti mirna", otkrila je Manuela i kroz smijeh s Nikolinom započela dan. "Fizički nisam u najboljem stanju", objasnila je Nikolina po ustajanju. "Ne planiram se boriti sama", zaključila je Manuela. Pred njima je arena i prava borba.

Foto: RTL

U izolaciji je zabavno, a u kući je situacija ozbiljna. Marinko uskoro stiže, a tjedni zadatak kasni. Vođa obitelji Dario brine se zbog situacije. Doroteja i Mario dogovorili su se da će nositi doručak u izolaciju, a on je usto pomogao Anđi spraviti jela za djevojke. Nikolina i Manuela jedva su dočekale doručak. "Mislim da se svi boje Nikoline", otkrio je Mario prije negoli im je donio hranu.

"Presigurna sam, točno ću ispasti jer sam presigurna", komentirala je Manuela. "Zabrinuta sam za Nikolinu", otkrila je, pak, Doroteja. Podržala je Nikolinu, s kojom je i nasamo razgovarala. "Odradi to, sve znaš, vidimo se kasnije u kući", zaključila je Doroteja s riječima podrške. Uskoro je stigao i Dario, kako bi podržao Manuelu, svjestan a joj je on vjerojatno jedina podrška. "Utrnut će ti ruke, noge, svi će navijati za nju, a njoj će biti još teže", motivirao je Dario Manuelu.

Foto: RTL

U štali, pak, Ivan i Darko rade sa životinjama. "Nas sve manje, a posla isto", komentirao je Darko. Nakon štale, dečki su se zaputili raditi na demontiranju štale za magarca. Ivanov temeljit rad stigao je na naplatu pa dečki imaju problem s poslom.

Uskoro je stigla Dorotejina podrška. "Mama je moja najveća podrška, srce mi hoće iskočiti, ne znam ni gdje sam ni što sam. Mama je mama, taj zagrljaj mi je najviše trebao", otkrila je Doroteja. "Tata je moj najveći suport u životu, moja najbolja prijateljica, kum i susjed...", dodala je Doroteja. Kandidati su potom ostavili Doroteju sa obitelji i prihvatili se tjednog zadatka.

Foto: RTL

"Ovo je moja prva arena, ne želim nikoga razočarati", objasnila je Nikolina, spremna boriti se svom snagom do pobjede. "Ostala mi je još samo Nikolina, ona je moja zadnja prepreka do finala", otkrila je, pak, Manuela uoči arene.

"Borba između matice i stršljena, tko će pobijediti", otkrila je Rebecca uoči arene i tako sumirala osjećaje kandidata uoči sraza Nikoline i Manuele. Nikolina je odabrala natjecati se u snazi. "Dvoumila sam se između spretnosti i snage, snaga će biti malo teža pa sam to odabrala", zaključila je Nikolina.

Djevojke su morale prenositi 12 štruca kruha dugim pekarskim štapom na policu. Žestoko navijanje i borba do ruba izdržljivosti iznjedrile su pobjednicu - Nikolina je pobijedila i borbom izvojevala plasman u finalni tjedan s Darijem i Marijem. "Drago mi je što sam uspjela, da svi vide da nisam nemoćna", zaključila je. "Sila je bila sa mnom", dodala je. "Dario je polagao nade u mene, da ću slomiti maticu, išli smo s idejom kada ona padne, da će drugi pasti lakše. Dala sam sve od sebe, uhvatila sam se u koštac s jakom karikom", otkrila je Manuela nakon što je izgubila bitku s Nikolinom.

Foto: RTL

Manuela će se vratiti na imanje kao jedna od povratnika, s Jelenom, Manjom i Davorom. "Bez obzira na ponašanje, ne znam koja će mi uloga biti, odraditi to pošteno i pravedno. Točno se zna tko zaslužuje pobjedu i nadam se da ću tome doprinijeti", zaključila je Manuela prije napuštanja imanja.

"Imate vremena do sutra reći za koja dva povratnika ste se odlučili", zaključila je voditeljica Nikolina za kraj. Ekipa se vratila u kuću u kojoj razgovaraju o povratnicima. Ivan i Darko rade sami na tjednom zadatku. Za kraj, odlučivali su o povratnicima.

Foto: RTL

Nikolina i Doroteja presretne su što se Nikolina vratila, a svoje jedinstvo odlučile su učiniti i službenim na ceremoniji koju je vodio Mario. "Drže se skupa, to je jako lijepo vidjeti", zaključio je Mario.

