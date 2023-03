Manuelu razljutilo što Tihomir razgovara s Miljanom pa mu je poručila: 'Baš si dvoličan...'

Foto: RTL

Miljana je pozvala Tihomira na razgovor kod bazena, a on je priznao da mu to laska. Manueli se to nije svidjelo pa se posvađala sa suprugom

Parovi su stigli na pitoreskno imanje na kojem će provesti iduća dva dana, a u večerašnjoj epizodi bilo je vidljivo da su svi najmanje oduševljeni dolaskom Miljane i Marka A. Najviše trzavica tijekom vožnje opet se dogodilo između Tihomira i Manuele, a njihovu je raspravu čak u jednom trenutku pokušala zaustaviti Lorena. Kod bazena, Miljana je pozvala Tihomira na razgovor i oboje su se maknuli sa strane, a on je priznao da mu to laska. - Ne podržavam nikakvo isključivanje, kroz razgovor sam vidio da im je krivo - rekao je Tihomir, dodavši kako se ne slaže s mišljenjem svoje supruge. Manuela je Tihomira optužila da mijenja mišljenje te da se u razgovor s novim parom pretvarao da mu odgovaraju, a zapravo nije tako. - Ne mogu smisliti ove dvoličnosti. Tebi govorim, dvoličan si i prevrtljiv - poručila je suprugu, dignula se i otišla s Lorenom. - Više puta me već ostavila bez teksta, ali ovo da sam dvoličan me baš pogodilo. Sad je i meni dosta, treba jednom povući crtu - priznao je Tihomir. Djevojke su tijekom večeri ignorirale Miljanu, a predvodnice u tom planu bile su Manuela i Lorena. Manuela je direktno pitala Miljanu zašto misli da je dobrodošla u njihovo društvo nakon što ih je s Markom komentirala i tračala tijekom posljednje ceremonije.