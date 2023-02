Manuela progovorila o braku s Tihomirom: 'Ići ću na Filipine da se malo odmorim od braka...'

Zagrepčanku Manuelu Milovanović (43) u RTL-ovu showu 'Braku na prvu' spojili su s Međimurcem iz Njemačke Tihomirom Tomašićem (50), s kojim je odmah 'kliknula' na vjenčanju. I dok se činilo da će im u braku teći med i mlijeko, ubrzo su jedno drugom počeli pronalaziti mane, koje su se samo gomilale. Odnos im je cijelo vrijeme na klimavim nogama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sudeći prema onome što smo imali prilike vidjeti na malim ekranima, odnos vas i Tihomira naglo se preokrenuo, zahladio. Što je razlog tomu?

- Direktna sam osoba, iskrena i od povjerenja, tako da su mi to bitne vrline i kod partnera i kod prijatelja. Kad vidim da osobe oko mene nemaju te vrline, jednostavno izgubim interes za daljnje upoznavanje jer sam svjesna i znam što želim i cijenim, a što ne želim. Dugo sam gubila vrijeme u dugim vezama i čekala promjene, sad više nemam vremena za to i brzo prokužim ljude, a onda kad shvatim - ili ostanem ako vrijedi, ako ne, idem dalje. Kod nas su na prvu postojali zajednički interesi

koji su se meni na prvu činili zanimljivi, no kako osobu upoznajte dublje, vidite ogromne karakterne

razlike koje vas udaljavaju.

Foto: Privatni album

Na vjenčanju ste bili dosta optimistični, a sada želite izaći iz showa, postoji li 'kap koja je prelila čašu'?

- Istina, po prirodi sam jako optimistična i takva sam i ušla u ovaj show. Svadba je bila zabavna i lijepa, puna nabijenih emocija koje su potencirane prisustvom kamera, slavljeničke atmosfere, mojih prijateljica i tome sam se prepustila i uživala. Kada je to sve prošlo i popustilo, dolazite u stvarnost i dublje upoznajete osobu, gdje je došlo do sve većih razlika, koje su za mene bile nepremostive. I

samo su se gomilale.

S kim ste se u showu najviše zbližili i kojem paru predviđate 'sretnu budućnost'?

- U showu sam se jako zbližila sa svim kandidatima, mi smo bili kao jedna velika obitelj i baš smo se podržavali i voljeli. Ne bih željela nikoga posebno izdvajati jer svi su oni jako posebni i hrabri što su se upustili u ovako nešto i svatko od njih ima svojih divnih vrlina. A i jedino smo se mi međusobno mogli razumjeti. Bilo je tu puno razgovora i povjeravanja, tako da čuvam još uvijek puno tajni. Svima predviđam i želim sretnu budućnost u stvarnom životu.

Foto: Privatni album

Radili ste mnoštvo poslova, turistički vodič, predavačica, life coach... čime se trenutačno bavite?

- Još uvijek radim kao predavačica, predajem poslovne edukacije, mentalne tečajeve, itd. A u sezoni radim u turizmu, kao turistički vodič, pratitelj, radim itenerare za putovanja itd.

Volite putovati, koje zemlje ste dosad posjetili?

- Obožavam putovati i evo za desetak dana idem na Filipine, da se malo odmorim od braka, haha. Ako se ne varam, do sada sam posjetila 35 zemalja, a najdraže su mi bile Meksiko, Bali, Albanija, Kuba, Tajland, itd. Ma, svaka je zemlja lijepa na svoj način i sve su mi ostale u lijepom sjećanju, zbog ljudi koje sam upoznala i ljepote krajolika koje sam vidjela.

Foto: Privatni album

Bili ste zaručeni 7 puta, zbog čega ste prekidali veze s partnerima? Jeste li sa svima ostali u dobrim odnosima ili su neke veze pucale preburno za to? Kako to da ste sedam puta odlučili reći da?

- Moje je mišljenje da jedna žena koja iza sebe ima 27 godina, što dugih (čak i predugih ) veza, a i kraćih, ima puno kvaliteta ako su je toliki muškarci zaručili. Možda sam ja uvijek težila nečem savršenom i velikoj ljubavi jer sam tako odgajana, i to sam gledala u braku svojih roditelja koje najviše volim i poštujem. I danas im se divim koliko se vole i cijene i koliko su ljubav meni pružili. Moje su sve veze bile iz ljubavi i onda kada nekog volite, naravno kad vas ta osoba želi zaručiti i da u tom trenutku i vi to i želite i kažete 'da' jer se tako i osjećate. Bilo je različitih prekida; ponekad s jedne, ponekad s druge strane, ponekad i zajedničkih, ali nikada to nisu bile nikakve drame. To su bili dragi i dobri dečki koje i danas na neki prijateljski način volim, ostali su mi u lijepom sjećanju jer s njima sam provela lijepe trenutke i izgradili su me u osobu koja sam danas. Tako da sam na svakoj toj vezi zahvalna.

Foto: Privatni album

Koji je za vas idealan tip muškarca, opišite nam ga?

- Idealan muškarac ne postoji, kao ni idealna žena, samo svi mi težimo tome i trudimo se biti najbolji, što je zapravo lijepo. Volim džentlmene, muškarce koji znaju što je bonton i primjenjuju ga. Znaju tko su i što su, imaju stav, karakter i cijene se - jer samo tako mogu cijeniti i druge. Muškarci koji za mene rade sitnice, male detalje, male stvari koje su bitne i koje se moraju cijeniti i pohvaliti, jer ljubav se sastoji od tih sitnih detalja i zapažanja, tako se gradi i jača, postaje sve veća i uvijek to treba biti obostrano i samo tako može biti prava i zdrava ljubav. Najviše cijenim da je muškarac oslonac, netko tko će te braniti, stajati uz tebe, tko ti je utjeha i podrška, kao naravno i ja njemu. Tko će biti iskren i u koga ću imati povjerenja, tko će cijeniti moje mane i vrline, zajedno sa mnom graditi život, uživati u njemu i podupirati me i znati da ću sve to i njemu biti ja. Jer samo tako možemo izgraditi sve što nam treba, što nas veseli i u čemu ćemo uživati.

Kako vidite Sašu i Bojana, par koji je prvi napustio show?

Cijenim i Sašu i Bojana. Imam najbolje mišljenje o njima jer sam ipak s njima proživjela svakakve trenutke, koji nisu laki, ali samo mi to možemo shvatiti koji smo bili skupa u showu i sličnim situacijama, a bilo je i divnih momenta. Iskreno, da u životu nisam radila na sebi i uložila toliko truda u mijenjanje sebe i shvaćanje drugih, možda bih danas drugačije reagirala. Ne znam. Jer veliki je pritisak i preintenzivno je ovo sve i emocije kao da polude i u nekim trenucima ne razumijete ni sebe ni što se događa. Volim ljude i u svakome znam da postoji nešto dobro, ne volim suditi i osuđivati dok se ne stavim u iste cipele, tj. dođem u istu situaciju tek onda mogu možda komentirati.

Foto: Privatni album

Ima li mjesta novom početku s Tihomirom? Nekom pomirenju i možda ljubavi?

Kad sam odlučila ostati u showu, pokušala sam izvući najbolje za sebe iz svega toga i naći način da uživam a da se ne živciram. To što smo se pomirili, bilo je samo zato da mi lakše i jednostavnije prođe vrijeme u showu jer je to ipak osoba s kojom živim. Što se ljubavi tiče, i dalje smatram da se ne može dogoditi ako je na prvom mjestu samo interes i zadovoljavanje samog sebe. No bez obzira na to, spremna sam graditi prijateljstvo, a i s druge strane, knjiga se ne sudi po koricama, pa još sve ostaje otvoreno.

Smatrate li da su svi parovi spojeni onako kako bi trebali biti?

Ja se nikad ne bih spojila s Tihomirom, ali tko sam ja da to sudim i odlučujem? S druge strane, skidam kapu i dižem sva priznanja Saneli, Borisu i Ivi kako su nas vodili kroz show i koje su nam smjernice davali i kako su nas u dosta situacija odlično analizirali, bodrili te bili podrška i oslonac i smjernica. Tako da, eksperti, hvala. I hvala cijeloj produkciji 'Braka na prvu' jer ni njima nije bilo lako s nama, a dali su sve od sebe.

