Marcela: 'Nizozemci me znaju s The Voicea, a želim na Eurosong sada! Trema? Jako me pere...'

Mlada glazbenica s trenutačno dvije adrese, Marcela Oroši, svoju glazbu opisuje kao 'pop u kožnoj jakni', a ove godine na Dori nastupat će s pjesmom 'Gasoline'.

POSLUŠAJTE PJESMU:

Marcelu pamtimo još od 2011. godine iz showa 'Hrvatska traži zvijezdu' kada je otpjevala 'Sweet child of mine' Guns 'N' Roses i Parnog valjka 'Dok je tebe'.

- To je bila moja prva audicija i ljudi se još uvijek sjećaju mene. Pamtim kao jedno od najljepših iskustava u životu, a sudjelovanje u tom showu definitivno mi je dokazalo da je glazba moj put. Izgradila sam dozu samopouzdanja i vjeru u sebe koje nisam imala – ispričala nam je Marcela.

Foto: Kim de Hoop_Universal Music Croatia

Ljubav prema glazbi, kaže, osjeća još od malih nogu, a život bez glazbe ne može ni zamisliti.

- Moji doma kažu da sam im od malena stalno pjevala i vrlo često nastupala na obiteljskim druženjima. Bez obzira na tijek moje glazbene karijere, glazba će uvijek biti dio mog života – rekla je.

U Nizozemskoj je bila članica grupe Luminize

Marcela je u HTZ-u stigla do finala, a kasnije se preselila u Nizozemsku gdje je nastavila svoju glazbenu karijeru, no kao članica grupe 'Luminize'. S njima pamti brojne nastupe i festivale, a nastupale su i kao predgrupa nizozemskom rock bendu Golden Earring.

- Sedam godina smo stvarale zajedno i stvarno mislim da smo postigle jako lijepe rezultate. Nažalost, svemu lijepom nekad dođe kraj, pa je tako došao i kraj benda Luminize krajem 2019. godine – rekla je te dodala kako su i dalje ostale bliske, a cure su joj velika podrška sad uoči Dore.

Foto: Kim de Hoop_Universal Music Croatia

Marcela se može pohvaliti i jednim od najvećih domaćih radijskih hitova 'Zašto još volim te', na kojeg je, kaže, vrlo ponosna.

- Ponekad ljudi ne povezuju mene i tu pjesmu, ali kada im je spomenem, vrlo često se javi onaj trenutak – "Ajme pa da, to je tvoj glas!"

Nastupila je u nizozemskom 'The Voiceu'

Mlada glazbenica okušala se kao članica benda, a sad kreće u solo karijeru. Priznaje kako oboje ima svoje prednosti i mane, ali da svako tržište ima svoje izazove te da bez rada, truda i malo sreće, svako tržište će biti teško.

- Timski sam igrač, ali kao 'solo' izvođač imam nešto više slobode – rekla je.

Foto: Kim de Hoop_Universal Music Croatia

Marcela nije gubila vrijeme ni u Nizozemskoj. Osim što je grupa Luminize imala brojne nastupe, prijavili su se i u nizozemski 'The Voice' i stigle do Knockout faze, korak do live showa.

- Bile smo prvi bend koji se prijavio, a cijelo to sudjelovanje na The Voiceu nam je stvarno dalo lijepi ‘boost’ na Nizozemskoj sceni. Odmah nakon showa uspjele smo odraditi vlastitu turneju po cijeloj Nizozemskoj! - ispričala nam je.

Nakon toliko iskustva iza sebe, Marcela je odlučila napraviti i sljedeći korak u glazbenoj karijeri, za koji, kaže, sanja još od malih nogu. Kao veliki fan Eurosonga, prijava na Doru je bio logičan slijed.

- Kad sam saznala da ću nastupati na Dori mala Marcela je vrištala u meni! Veliko uzbuđenje i sreća, onda je vrlo brzo uslijedio reality check i trema haha. - priznala nam je.

Foto: Kim de Hoop_Universal Music Croatia

Pripreme su krenule, kako kaže, 'punom parom', a što se tiče pjesme 'Gasoline', nada se da će se svidjeti publici. Pjesmu je napisala zajedno sa svojim timom iz Nizozemske, a već kod prve kitice i refrena osjetila je da je to ta.

- Nadala sam se da će se upravo taj spoj energičnog pop-a i prizvuka 80-ih svidjeti publici - rekla je.

Glazbenu karijeru želi nastaviti u Hrvatskoj

Do Dore je ostalo nešto manje od mjesec dana, a Marcelu je već sad velika trema.

- Nastup na Dori ipak nosi jednu posebnu važnost i težinu – rekla je, a što se tiče pobjede glazbenica kaže kako joj je cilj ponosno predstaviti svoju Hrvatsku na Euroviziji ove godine, tako da su očekivanja u skladu s tim.

Foto: Kim de Hoop_Universal Music Croatia

Objašnjava nam kako inspiraciju crpi iz svojih životnih situacija, a želja joj je da se ljudi pronađu te da im pjesma ostavi neki trag, bilo to kao zabava ili ispušni ventil.

- Recimo pjesma 'Nismo isti svijet' govori o jednom teškom privatnom razdoblju kroz koje sam prošla početkom prošle godine. Govori o osjećaju kada te povrijedi osoba koju si iskreno volio... - objasnila je i poručila:

- Želim nastaviti graditi karijeru u Hrvatskoj! Već sam u startu! - poručila je i dodaje kako ćemo ju slušati u kombinaciji popa i rocka.

Simpatična Marcela svoj glazbeni put opisuje kao brdovit, izazovan i zanimljiv, ali takvog ga ne bi mijenjala jer, kaže, vjeruje da se sve događa s razlogom. Svoj najdraži nastup želi pamtiti upravo onaj na Dori, a u budućnosti možemo od nje očekivati još puno toga.

- Sad kad sam ponovno krenula, ne planiram stati! Noga je na gasu za dalje! - poručila je Marcela.