Margot Robbie: Dobila sam od jednog glumca poklon. Njime mi je poručio da trebam smršaviti

Danas je ona jedna od najpoznatijih glumica u Hollywoodu, a mnogi se dive njezinoj vitkoj figuri. No, kada je tek počinjala svoju glumačku karijeru, Margot Robbie (35) susrela se sa suptilnim, ali neugodnim, komentarom na njeno tijelo. Zvijezda filmova 'Barbie' i 'Orkanski visovi', ispričala je u jednom intervjuu kako joj je na početku karijere muški kolega poklonio knjigu i tim potezom rekao puno.

- Jako, jako rano u mojoj karijeri mi je jedan glumac poklonio knjigu naziva 'Zašto se Francuskinje ne debljaju', i to je načelno bila knjiga koja ti je poručila da manje jedeš - rekla je Robbie. Ostala je u šoku tada.

- Mislila sam si: 'Wow, j**i se, frajeru' - ispričala je.

- Zapravo mi je dao tu knjigu da mi da do znanja kako bih trebala smršaviti - poručila je Robbie.

Kako navodi Page Six, ta knjiga spisateljica Mireille Guilano izašla je 2007. godine i prema njezinom opisu - ne radi se o knjizi sa savjetima za dijetu, već djeluje kao 'vodič za zdraviji život'.

Foto: Jack Taylor

Margot Robbie ovih dana je često u javnosti te zajedno s kolegom Jacobom Elordijem promovira film 'Orkanski visovi', najnoviju adaptaciju romana Emily Bronte iz 1847. godine.