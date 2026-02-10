Obavijesti

BILA JE U ŠOKU

Margot Robbie: Dobila sam od jednog glumca poklon. Njime mi je poručio da trebam smršaviti

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 5 min
Margot Robbie: Dobila sam od jednog glumca poklon. Njime mi je poručio da trebam smršaviti
Foto: Jack Taylor

Jedna od najpopularnijih glumica danas ispričala je kako je taj sporni poklon dobila jako rano u svojoj karijeri. Bila u šoku kada je shvatila što joj je kolega poklonio

Danas je ona jedna od najpoznatijih glumica u Hollywoodu, a mnogi se dive njezinoj vitkoj figuri. No, kada je tek počinjala svoju glumačku karijeru, Margot Robbie (35) susrela se sa suptilnim, ali neugodnim, komentarom na njeno tijelo. Zvijezda filmova 'Barbie' i 'Orkanski visovi', ispričala je u jednom intervjuu kako joj je na početku karijere muški kolega poklonio knjigu i tim potezom rekao puno. 

UK premiere of "Wuthering Heights" in London UK premiere of "Wuthering Heights" in London UK premiere of "Wuthering Heights" in London
Foto: Jack Taylor

- Jako, jako rano u mojoj karijeri mi je jedan glumac poklonio knjigu naziva 'Zašto se Francuskinje ne debljaju', i to je načelno bila knjiga koja ti je poručila da manje jedeš - rekla je Robbie. Ostala je u šoku tada. 

- Mislila sam si: 'Wow, j**i se, frajeru' - ispričala je. 

GLAMUR NA CRVENOM TEPIHU FOTO Margot Robbie u korzetu i prozirnoj haljini pokazala noge
FOTO Margot Robbie u korzetu i prozirnoj haljini pokazala noge

- Zapravo mi je dao tu knjigu da mi da do znanja kako bih trebala smršaviti - poručila je Robbie. 

Kako navodi Page Six, ta knjiga spisateljica Mireille Guilano izašla je 2007. godine i prema njezinom opisu - ne radi se o knjizi sa savjetima za dijetu, već djeluje kao 'vodič za zdraviji život'. 

UK premiere of "Wuthering Heights" in London
Foto: Jack Taylor

Margot Robbie ovih dana je često u javnosti te zajedno s kolegom Jacobom Elordijem promovira film 'Orkanski visovi', najnoviju adaptaciju romana Emily Bronte iz 1847. godine. 

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
