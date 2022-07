Margot Robbie je postala najplaćenija holivudska glumica

Margot Robbie (32) službeno je najbolje plaćena glumica u Hollywoodu u ovoj godini zahvaljujući honoraru za film 'Barbie' redateljice Grete Gerwig (38).

Uloga Barbie glumici donosi 12.5 milijuna američkih dolara. Robbie je time premašila prethodni honorar od 10 milijuna dolara za film 'Birds of Pray' iz 2020. u kojem je utjelovila lik Harley Quinn.

Ryan Gosling (41) koji u filmu ima ulogu Kena navodno ima istu plaću kao i kolegica Barbie pa su njih dvoje zauzeli isto 16. mjesto na Varietyjevom najnovijem popisu najvećih zarada u Hollywoodu.

Prema ovoj listi, zvijezda serije 'Stranger Things', glumica Millie Bobby Brown (18) je druga najbolje plaćena glumica koja je za glavnu ulogu u filmu 'Enola Holmes 2' plaćena 10 milijuna dolara.

Na prvom mjestu nalazi se Tom Cruise (60) zahvaljujući svom blockbuster hitu 'Top Gun: Maverick'. S obzirom na to da je Cruise osim glavne uloge i producent ovog filma, mogao bi zaraditi zaraditi više od 100 milijuna dolara od kinoulaznica, svoje plaće i prihoda od streaminga. Nakon njega je Will Smith (53) koji je zaradio 35 milijuna dolara za film 'Emancipation' te Leonardo DiCaprio (47) koji je za film 'Killers of the Flower Moon' dobio 30 milijuna dolara.

Nedavno je, nakon četiri mjeseca, završeno snimanje filma 'Barbie'. To će biti prva filmska adaptacija priče o najpoznatijoj lutki na svijetu i u kine bi trebala stići u srpnju 2023. godine. Robbie je najavila da će film biti drugačiji nego što publika vjerojatno očekuje.

- Ljudi odmah imaju pretpostavke. ‘Oh, Margot glumi Barbie, znam što je to.‘ No nama je bio cilj - što god mislili, mi ćemo vam dati nešto potpuno drugačije. Ono što niste znali da želite - poručila je Robbie.

