Mariah Carey ipak neće postati 'kraljica Božića': Odbili su joj zahtjev zbog druge pjevačice

Pjevačica Mariah Carey (52) neće službeno postati 'kraljica Božića'. Mariah je podnijela zahtjev kako bi nadimak 'kraljica Božića' postao njezin zaštitni znak, ali su ju u Američkom uredu za patente i zaštitne znakove odbili.

Zaštitni znak dao bi pjevačici zakonsko pravo da spriječi druge od korištenja toga naziva u glazbi, na odjeći i ostalo.

Razlog zašto joj je odbijen zahtjev je pjevačica Elizabeth Chan, koja je također poznata pod tim nadimkom jer je napisala više od 1000 božićnih pjesama.

- Božić je sezona davanja, a ne sezona uzimanja, i pogrešno je da pojedinac pokušava posjedovati i monopolizirati nadimak kao što je Kraljica Božića u svrhu bijednog materijalizma - rekla je Chan.

- Kao neovisna umjetnica i vlasnica male tvrtke, moj životni posao je okupljati ljude za blagdane, zbog čega su me prozvali Kraljicom Božića. Nosim tu titulu kao znak časti i s punim znanjem da će biti - i treba biti - dodjeljivana drugima u budućnosti. Moj cilj u ovoj borbi bio je suprotstaviti se maltretiranju zaštitnim znakovima, ne samo kako bih zaštitila sebe, već i buduće Kraljice Božića - izjavila je Elizabeth.

Carey je odbijen i zahtjev za nadimke 'QOC' i 'Princess Christmas'.

Iako neće službeno postati kraljicom svima omiljenog blagdana, pjevačicu se svakako smatra time zbog njezinog hita 'All I Want For Christmas Is You'.

