Mariah Carey najavila početak blagdanskog doba, video u 8 sati pregledan 9.5 milijuna puta

Božićna pjesma 'All I Want For Christmas is You', u izvedbi Mariah, snimljena je 1994. godine, a već 28 godina jedna je od najslušanijih pjesama tijekom blagdanskog perioda

Dan nakon Noći vještica je dan koji nestrpljivo iščekuju svi obožavatelji pjevačice Mariah Carey (52). Ovim danom službeno započinje vrijeme božićnih pjesama, ukrasa i svega ostalog. POGLEDAJTE VIDEO: I sama Mariah je obavijestila obožavatelje na društvenim mrežama da je njihovo najdraže doba napokon došlo. Carey je objavila video u kojemu je na početku odjevena kao vještica, a u drugom djelu videa obučena je u crveno božićno odijelo. Radosni pratitelji, ali i ostale poznate zvijezde, prepunili su komentare u minuti. Na TikToku, na kojemu je također objavila snimku, u samo osam sati pregledalo ju je preko 9.5 milijuna korisnika. 'Vrijeme je', 'Spremni smo', 'Kraljica Božića se napokon odmrznula', samo su neki od komentara. Foto: Instagram/Ioan Gruffudd Inače, božićna pjesma 'All I Want For Christmas is You', u izvedbi Mariah, snimljena je 1994. godine, a već 28 godina jedna je od najslušanijih pjesama tijekom božićnog perioda. Carey svake godine na njoj zaradi oko 5 milijuna kuna.