Tijekom ekskluzivnog intervjua za E! diva Mariah Carey je otkrila je odgovor na pitanje koje smo svi čekali. Na pitanje hoće li ikada izazvati Beyoncé bitku božićnih pjesama, rekla je:

- Volim Beyoncé i toliko joj se divim kao izvođačici zbog onoga što je učinila za svijet i sve ostalo - rekla je Carey Diva je zatim nastavila svoju misao - imam veliko samopoštovanje i neću to učiniti, jer je vrijeme Božića- rekla je Carey.

Carey je nastavila i rekla kako voli božićni duh i da želi donijeti još više blagdanskog veselja sa svojom glazbom i provodeći kvalitetno vrijeme s cijelom obitelji.

- Ja ukrašavam, ali to nije isto kao stvarni trenutak kada sam na snijegu sa svojom djecom i imamo taj trenutak. To je prava stvar- rekla je s osmjehom Carey

Također se osvrnula na svoj uspjeh na vrhu ljestvice kao vladajuće kraljice božićne glazbe. Carey je nedavno objavila singl "Fall in Love at Christmas" s Khalidom i Kirkom Franklinom, iako je najpoznatija po svom božićnom hitu "All I Want for Christmas Is You.

- Znam da ljudi govore: 'Ah, da, vidi je kako radi čekove', kao, kako god, Scrooges. Nije me briga što govore. Iskreno, ovo je istina. Volim praznike - rekla je iskreno Mariah Carey