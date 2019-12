Mariah Carey počastila fanove: Božićni hit ima novi videospot

Prošlo je dvadeset i pet godina otkako je objavljen glazbeni videospot za pjesmu 'All I Want For Christmas Is You', a svoje vjerne obožavatelje ovih blagdana Mariah Carey (49) odlučila je počastiti novim.

Foto: Youtube screenshot

Pjevačica je u novom videospotu promijenila nekoliko blagdanskih outfita, a u spotu se pojavljuju i njezini blizanci Moroccan (8) i Monroe (8) kao i pas imena Cha Cha.

- Činjenica da je moja pjesma izdržala cijelo to vrijeme je nevjerojatna. Ljudi mi često kažu kako se zbog nje osjećaju svečano i praznički. Čak u samom srcu ljeta fanovi bi mi znali slati videe na kojima pjevaju moju pjesmu. Kao skladateljica i pjevačica to smatram velikim postignućem - izjavila je nedavno Mariah tijekom intervjua uživo u kojem je odgovarala na brojna pitanja pratitelja.

Foto: Charles Guerin/Press Association/Pixsell

Mariah Carey hit 'All I Want For Christmas Is You' priskrbio je 60 milijuna dolara, a 'Kraljica Božića' nedavno je dospjela na prvo mjesto Hot 100 Billboardove liste.

Kad je 1994. objavila pjesmu, nisu je izdali kao singl pa nije mogla konkurirati za Billboardovu listu. Nakon promjene pravila prvi se put probila među 100 najslušanijih 2000., a posljednjih je godina sve bliže vrhu.

‘All I Want For Christmas Is You’ jedna je od najpoznatijih božićnih pjesama svih vremena, a u Velikoj Britaniji je trenutno najslušanija pjesma na Spotifyu. Popularnost joj je počela rasti 2003. nakon što su je iskoristili u hit filmu ‘Love Actually’. Prema Billboardu pjesma je 45 milijuna puta bila preslušana u raznim streamovima putem interneta, 34 milijuna puta je puštena na radiju, a samo prošli tjedan digitalnu kopiju pjesme kupilo je gotovo 30 tisuća ljudi.

Foto: Youtube screenshot

Ovo je 19. put da je američka pjevačica dospjela na Billboardovih 100 najslušanijih, no već drži rekord kao solo izvođač koji se najviše puta probio na listu. Više od toga uspjelo je samo Beatlesima koji su u karijeri na Billboardovoj listi imali 20 pjesama.

