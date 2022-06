Marija Borić Jerneić progovorila o sinu: 'Teta se požalila da je prvi put otkazao poslušnost...'

Glumica Marija Borić Jerneić (21) nakon 13 godina života u Zagrebu prije par godina se vratila u rodno Zagorje i u Zagreb dolazi samo zbog posla ili prijatelja. Glumica je sada otvorila dušu o svojoj obitelji.



Marija i njezin suprug, istaknuti HDZ-ovac Branimir Jerneić koji je obnašao i funkciju savjetnika ministra Olega Butkovića, nedavno su proslavili treću godišnjicu braka, a njihov sin je prije dva mjeseca napunio dvije godine, a Marija je ispričala kako usklađuje posao i obiteljske i majčinske obveze.

- Imam dobru infrastrukturu. Moj posao je specifičan - kada su probe onda sam aktivna kroz jutro i večer, a predstave su isključivo večernja priča. Tu je muž, moja majka i moje sestre. Da njih nema ne bih ja to tako mogla, ali ovako sam baš opuštena i zahvalna na tome - ispričala je za RTL.

Otkrila je i kakvu narav ima njezin sin i što joj je nedavno ispričala teta u vrtiću.

- Nedavno mi je teta u vrtiću rekla kako je prvi puta otkazao poslušnost. A ja sam je pitala: 'tek sada?'. On ima svoj karakter i meni se sviđa da je to tako. Normalne su to faze razvoja i ja ih podržavam. Primjerice, zna mi reći da nešto neće, a onda ga drugi put pitam i on se složi sa mnom. Ne znam jesam li autoritet, ali trudim se biti - kaže Marija.

Prisjetimo se, Marija i Branimir vjenčali su se u svibnja 2019. godine u bajkovitom Wedding Resort Corberon u selu Mačkovec nedaleko od Zaprešića, gdje je na svadbenom slavlju uživalo njihovih 150 gostiju.

