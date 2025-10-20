Marija Borić otkriva svoju oazu mira: 'Selo je moj novi glamur'

Sve više poznatih Hrvata, zasićenih svjetlima velegrada, odlučuje se za mirniji, seoski život daleko od betona, buke i vreve koja se u velikim gradovima podrazumijeva. Među njima je i kazališna, televizijska i filmska glumica Marija Borić Jerneić, koja je nakon 13 godina provedenih u hrvatskom kaptolu, seljakajući se iz kvarta u kvart tijekom studiranja i prvih godina rada, prije desetak godina odlučila svoju seosku idilu nastaviti u rodnom Zagorju, tj. Stubičkim Toplicama.

- Ja se, zapravo, nisam preselila, već sam se samo nakon dužeg vremena provedenog u Zagrebu vratila doma u Stubake. Ima jedna poslovica koju često znam govoriti svojim prijateljima kao savjet, a ta je "kad ne znaš kud bi, vrati se doma". To se i meni dogodilo. Bila sam u nekom životnom vakuumu i jedina ispravna stvar koji sam mogla napraviti je vratiti se doma. Tada se moj život posložio i sada s odmakom znam da je to najbolje kaj sam sebi mogla dati - iskrena je lijepa Zagorka, koja danas sa svojom obitelji, suprugom Branislavom Jerneićem, kćeri i sinčićem, uživa u većoj kvaliteti života.

Njen sadašnji život u Stubakima i onaj u Zagrebu uopće se, kaže, ne može uspoređivati i presretna zbog svoje odluke zbog koje nikad nije požalila. Dapače, gradski život joj uopće ne nedostaje budući da djeluje u zagrebačkom kazalištu "Komedija" pa grad redovito posjećuje.

Dodir sa zemljom - terapija u vrtu

Odluka da se vrati u Zagorje dogodila joj se iznenada, kako je jednom prilikom opisala, bilo je to kao neki "bljesak" nakon kojeg joj se cijeli život posložio. Naime, pročistila je svoj život, shvatila tko su joj prijatelji i sve joj je sjelo na svoje mjesto.

- Osjetila sam taj dodir sa zemljom i on me stvarno umiruje. Iz dana u dan možeš vidjeti plodove svog rada i to je stvarno predivno. Radim posao koji obožavam i živim na mjestu koje volim - ističe Marija, koja danas dane provodi na svježem zraku, u prirodi i svom bogatom vrtu gdje uzgaja raznovrsno povrće i cvijeće. Zdravih i svježih namirnica od kojih spravlja raznovrsne delicije za vlastite potrebe ima u obilju pa plodove svog rada rado dijeli i s kolegama u kazalištu.

- Ujutro sama donesem iz vrta što ću doručkovati, a to nije ni špricano ni gnojeno, što izraste, izraste. Ono što ne možemo pojesti donesem kolegama iz kazališta, podijelim i stvarno uživam u takvom načinu života - kaže nesebična Marija.

Obitelj kao temelj

Sve što zna o vrtlarenju, dodaje, naučila ju je mama i na tome joj je neizmjerno zahvalna.

- Mama mi i danas puno pomaže oko vrta kad nam naše dnevne akcije ne dozvole prisutnost kakvu bih htjela. A u vrtu imamo stvarno svega, tikvice, paradajz, papriku, poriluk, luk, celer, kelj, zelje, divlju mentu, krastavce, cvijeće,... Kuhamo paradajz sos, pekmeze, kiselimo zimnicu, a ajvar je "projekt" koji dogovaramo unutar obitelji i onda je to akcija od dva, ponekad i tri dana i svako ima svoje zaduženje. Papriku pečemo na roštilju, gulimo i sve redom kako ide... Baš smo ponosni kak' nam svake godine fino ispadne - ponosna je Marija, koja se zna našaliti kako je danju poljoprivrednica, a noću glumica.

Ključ dobre organizacije je, ističe, svakako podrška supruga, mame, sestara i njihovih obitelji.

- Na tome sam beskrajno zahvalna i u svakom trenutku, bilo na predstavi ili snimanju, znam da su naša djeca dobro i na miru. Oni obožavaju baku, tete i sestrične, tetke i dedu - dodaje zadovoljno.

Takav, mirniji način života svakako se, kaže, odražava i na dobrobit njezine dvoje djece, sina Roka i kćeri Rite.

- Kako živimo u selu, mogućnost provođenja vremena izvan kuće je svakako benefit na kojem sam zahvalna. Naša djeca sudjeluju u svemu kaj mi radimo. Bilo na vrtu, bilo u šumi, bilo u kuhinji. Trudimo se da nam je vrijeme ispunjeno zajedničkim aktivnostima i međusobnom komunikacijom. Pogled na djecu, njihove oči i bitak kao takav je najbolji punjač baterija i poticaj za sve kaj radim - zaključuje ponosna mama, koja, među ostalim, trenutačno u matičnom kazalištu 'Komedija' priprema predstavu 'Ponos i predrasude', čija premijera je zakazana na 250. rođendan Jane Austen 16. prosinca.

