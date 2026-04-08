Obavijesti

Show

Komentari 0
ŽELI UČITI

Marija Buturac stiže u 'Igru chefova': Od vrtićke kuhinje do velikog kulinarskog sna

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Marija Buturac stiže u 'Igru chefova': Od vrtićke kuhinje do velikog kulinarskog sna
3
Foto: RTL

Marija u vrtićkoj kuhinji ne slijedi samo zadane recepte - sama osmišljava jelovnike, pazeći da djeca jedu zdravo i uravnoteženo, ali i da njihovi obroci ponajprije budu ukusni

Admiral

Iz okolice Požege u novi kulinarski show 'Igra chefova' dolazi kuharica u vrtiću u Čaglinu, gdje svakodnevno priprema obroke za najmlađe!

Marija u vrtićkoj kuhinji ne slijedi samo zadane recepte - sama osmišljava jelovnike, pazeći da djeca jedu zdravo i uravnoteženo, ali i da njihovi obroci ponajprije budu ukusni. „Najveća mi je nagrada kada tanjuri ostanu prazni, a osmijeh na dječjim licima potvrdi da sam uspjela“, kaže i s ponosom dodaje kako neki mališani koji su već krenuli u školu ponekad na putu kući navrate u vrtić samo kako bi opet pojeli nešto iz njezine kuhinje.

Foto: RTL

Ljubav prema kuhanju rodila se vrlo rano - još kad je imala sedam godina. Dok su roditelji bili na poslu, Marija je čuvala mlađeg brata i preuzela prve kuhinjske zadatke. Već tada je pokazivala hrabrost i maštu u kuhinji pa je roditelje jednom iznenadila neobičnom pizzom s čvarcima. Od tada je kuhanje postalo dio njezina života, ali i način na koji pokazuje brigu za druge.

Iako već godinama radi kao kuharica, Marija nikada nije prestala učiti. Kod kuće gleda svaku kulinarsku emisiju koju može pronaći, a recepte pažljivo zapisuje u svoju bilježnicu. Posebno je voljela emisiju 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' a njezin omiljeni chef je Tomislav Špiček. Kaže da bi najviše voljela imati priliku učiti još više i razvijati svoje vještine, ali takve prilike dosad nije imala.

Foto: RTL

Prijava u 'Igra chefova' za nju je zato značila više od običnog natjecanja i priznaje da se pomalo boji velikog izazova, ali dovoljno je hrabra da pokuša i vidi dokle može stići. Kod kuće joj najveću podršku pruža obitelj. Suprug je strastveni lovac, a ponosna je majka troje djece - sinova od 25 i 22 godine te 12-godišnje kćeri Vanesse. Upravo zbog njih, kaže, uvijek daje sve od sebe i u kuhinji i u životu.

Marija u Igri chefova želi dokazati da velika kulinarska strast može nastati i u maloj vrtićkoj kuhinji. Njezin san je učiti, napredovati i pokazati da se trud, upornost i ljubav prema kuhanju uvijek isplate.

Show 'Igra chefova' pratite od ponedjeljka, 13. travnja od 21.15 na RTL-u te 24 sata prije na platformi Voyo.

USKORO NA TV-U Neka počne 'Igra chefova': Tko uspije preživjeti, kuhat će...
Neka počne 'Igra chefova': Tko uspije preživjeti, kuhat će...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Mirna Maras danas slavi rođendan: Pogledajte kako se mijenjala poznata voditeljica
DUGO JE NA SCENI

FOTO Mirna Maras danas slavi rođendan: Pogledajte kako se mijenjala poznata voditeljica

Mirna Maras poznata je televizijska voditeljica i glumica. Radila je na Novoj TV te na HRT-u, a trenutno je u braku sa Željkom Batinićem.
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Doznajte što vas očekuje ove srijede 8. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
VIDEO Poslušajte kako zvuči nova verzija pjesme Lelekica za Eurosong, zapjevale su uz zbor
Natjecanje sve bliže

VIDEO Poslušajte kako zvuči nova verzija pjesme Lelekica za Eurosong, zapjevale su uz zbor

LELEK su objavile novu, akustičnu verziju pjesme 'Andromeda'. U toj verziji udružile su glasove sa zborom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026