Marija Husar Rimac uoči velikog koncerta duhovne glazbe: 'Idem na vježbe pjevanja kod sestre'

Na konferenciji za medije na Stadionu Maksimir organizatori velikog koncerta duhovne glazbe 'Progledaj srcem' danas su objavili program i popis izvođača koji će ondje nastupiti 4.lipnja.

Alan Hržica, Emanuel, Rafael Dropulić Rafo, Toni Cetinski, sestre Husar i klapa 'Sveti Juraj' HRM samo su neki od brojnih glazbenika koji će zasvirati pred, kako se očekuje, 55 tisuća ljudi na Maksimiru.

Uz direktoricu i izvršnu producenticu Kseniju Abramović te kreativnog producenta Luku Kotlara, o koncertu su govorili Domagoj Pavin iz grupe Emanuel, Marija Husar Rimac te Kornelija Palić Papafaza.

- Mislim da u životu nisam nastupala pred tako velikom publikom. Zadnji veliki koncert bio mi je na Stradunu, mislim da je tad bilo nekih 30 tisuća ljudi. Osjećam se počašćeno i presretno jer se to događa na stadionu i da su mjere popustile te se konačno možemo posvetiti glazbi i koncertima. Ovo je za mene najsvečanije otvorenje koje se moglo dogoditi - kaže nam Husar Rimac.

Otkrila je i kako uoči koncerta ide na vježbe pjevanja kod sestre Ivane.

- Mi uvijek jedna drugu korigiramo i savjetujemo. S obzirom da oduvijek radimo zajedno, to sastavni dio našeg života. No ovo je sad ipak nešto drugačije, s obzirom da sam ja prošla period trudnoće, tijelo je drugačije, a pjevamo zahtjevne pjesme na koncertu. Treba mi pomoć sestre i što se tiče kondicije i tehnike, interpretacije i svega - objasnila je Marija.

Za kraj je pozvala publiku da u što većem broju posjeti Stadion Maksimir:

- Ovo će biti jedan predivan duhovni spektakl, uz koncert će biti i pretprogram. Događaj kojeg bi bilo šteta propustiti, ne znam kad će se ponovno ponoviti. S obzirom na sve što se događa u svijetu i nepredvidivost, treba se iskoristiti ovaj trenutak. Pozivam i one koji ne slušaju ovakvu glazbu jer će i za njih biti to jedan divan doživljaj, od vizualnog dijela do pjevanja i genijalnog benda koji će nas pratiti. Sve će biti na vrhunskom nivou.

