Šerifović nam je otkrila: 'Trudit ću se da mi sin ne odrasta na Balkanu, ovdje je sve pogrešno'

Prvi puta u Osijeku je bila prošle godine, na koncertu Dine Merlina u dvorani Gradski vrt koja je vrvjela posjetiteljima iz cijele regije. Drugi puta došla je najaviti svoj koncert jer joj se jako svidjela atmosfera koju je doživjela kod Dine, a treći puta Osijek će ugostiti Mariju Šerifović 23. studenog i to će biti njen prvi koncert u gradu na Dravi.

Koncert Marije Šerifović u zagerebačkoj Areni | Foto: ILUSTRACIJA/Matija Habljak/PIXSELL

- Ne znam zašto nikada do sada nisam bila u Osijeku, a zapravo sam tijekom proteklih godina najviše poziva da održim koncert dobila iz ovog grada koji je sjajan. Posebno je puno poziva došlo nakon dueta s Matijom Cvekom koji se očigledno svima svidio. Inače, suradnja s Matijom tekla je odlično od samog početka. Svidjelo mi se sve što sam vidjela i čula o njegovom radu preko društvenih mreža i kada mi se javio sa željom da snimimo duet, odmah sam znala da bi to moglo biti jako dobro - kazala je Šerifović koja nas je dočekala u dvorani Hotela Osijek gdje je došla dan ranije sa sinčićem Mariom. Iako je bilo 14 sati, Marija je nosila sunčane naočale da prikrije neprospavanu noć sa sinčićem.

- Da, nekada to bude tako - nasmijala se.

Marija je u listopadu otkazala koncert u Sarajevu zbog poplava koje su tada harale BiH, u neki dan i u Skopju zbog suosjećanja s tragedijom u Novom Sadu.

'Nadam se da će netko snositi odgovornost za Novi Sad'

- Ako je ikako moguće da sada ta otkazivanja koncerata prestanu zbog takvih tragedija jer ja volim svoju publiku, ali isto tako duboko suosjećam sa žrtvama. Vezano za Novi Sad, iskreno se nama da će, kao i u svakog civiliziranoj zemlji, osobe koje su odgovorne za tragediju snositi krivicu. 14 nedužnih života nije nikakva šala i to je velika katastrofa i tuga. Možemo se samo nadati da se tako nešto više ne dogodi - kazala je Šerifović koja je istoga dana kada je čula za tragediju u Novom Sadu sa svojih profila na društvenim mrežama uklonila sve novije šaljive objave te objavila svijeću u znak suosjećanja sa žrtvama.

Iako se nekoliko puta nakon takvih tragedija ponudila za pomoć onima kojima je potrebna, o tome da li joj se doista i javio netko u potrebi kome je pomogla, nije htjela govoriti.

Zagreb: Pjevačica Marija Šerifović | Foto: Marin Tironi/PIXSELL

- Ne govorim o takvim stvarima, to su intimne stvari, moralna odgovornost; tko mora i voli da priča o tome neka trubi, ja nisam ta -rekla je. Razgovore o sinčiću više voli jer joj odmah razvlače osmijeh na lice.

Nekoliko srbijanskih portala nedavno je objavilo 'vidovnjačko' kazivanje jedne njihove poznate astrologinje koja je rekla kako je Marija divna majka i da joj se u tom smislu zvijezde smiješe. Naime, prema konstelaciji zvijezda ona bi uskoro mogla postati majka još jednog djeteta.

- Pa nisam vidjela tu objavu, ali ću samo reći da o tome ne razmišljam u ovom trenutku. Za sada mi moj sinčić zadaje dosta obveza i umora, no to je sastavni dio svakog roditeljstva kojega sam prigrlila zajedno sa svim lijepim trenucima koje mi daje - smijući se kaže Marija dodajući kako je proces stjecanja prava roditeljstva na sina Marija bio brz i lagan.

'Roditeljstvo me promijenilo'

- Obzirom da se sve dogodilo u Americi, to je kod njih brz proces. Ja sam njegova biološka majka i zato nije bilo problema - dodala je Šerifović koja je ranije medijima ispričala je više puta pokušavala ostati trudna, no kako to nije uspijevala odlučila se na surogat majčinstvo na način da su njene jajne stanice oplođene, a potom usađene drugoj ženi koja je iznijela trudnoću.

Marija priznaje kako joj svi kažu da ju je roditeljstvo promijenilo.

Foto: Hrvoje Skočić/ Extra FM

- Nisam svjesna toga baš. Primijetim da sam emotivnija, neke me situacije lako pogađaju, generalno sam se sva smekšala, kao spužvica; jako je to sve čudno. Sama sebe promatram pa pratim te promjene i shvaćam da, bez obzira što su to mala bića od par mjeseci ili godinu, jednako s njime rastem i ja - priznaje Marija.

Svog sina Marija ova najpoznatija srpska pop glazbenica često vodi sa sobom, ali ne uvijek. Kada procjeni da bi neki put bio prenaporan ili dug, on ostane kod bake Verice, Marijine majke.

- Verica je najsretnija baka trenutno. A i Mario. To je dijete koje je nasmijano 24 sata; još nisam vidjela dijete koje se toliko smije. Svi se zajedno zabavljamo svakodnevno. Valjda upija sve naše energije, ljubavi i radosti, smijeh. Mali je počeo pričati, trtlja svašta pomalo, a naravno da Verica forsira da riječ 'baba' bude najčešća. Zahvalna sam majci što mi je velika pomoć oko djeteta - dodala je Marija rekavši kako mali Mario ne ide još u vrtić jer ga često čuva njena mama.

'Potrudit ću se da mi sin ne odrasta na Balkanu'

Na pitanje što će joj biti najbitnije naučiti svoje dijete obzirom na svijet u kojem živimo danas dala je zanimljive odgovore.

- Prvo ću se potruditi da ne odrasta na Balkanu, a onda ću se potruditi da sistem vrednovanja koji kod nas postoji u svim sferama njemu bude potpuno stran, jer je ovdje sve pogrešno - rekla je Marija dodajući kako razmišlja i o školovanju u inozemstvu za svoga sina. No, do toga još ima dosta godina obzirom da će maleni Mario uskoro tek napuniti jednu godinu.

Foto: Antonio Ahel

Balansiranje s karijerom, snimanjima pjesama, albuma i koncerata i željom da što više vremena provodi sa sinčićem, Mariju su umorili.

- Klecaju mi koljena malo, da. Imam snage još do proljeća da odradim dogovorene koncerte i ono što sam planirala i onda ću uzeti malo dužu pauzu jer mi naprosto treba - otkrila je, dodajući kako je o tome već više puta razmišljala, ali kada god stane na koncertnu pozornicu u njoj se rodi nova energija i snaga koja ju potjera dalje. Šerifović je rekla kako se izuzetno raduje koncertu u Osijeku.