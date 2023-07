Marija Šerifović pojavila se u neobičnom izdanju: Ona i mama zajedno su pozirale u kupaćima

Srpska pjevačica Marija Šerifović (38) iznenadila je pratitelje na Instagramu rijetkom fotografijom u kupaćem kostimu.

Marija je zapravo objavila uspomenu s majkom Vericom (59), na kojoj zajedno poziraju na ležaljci. Preplanule Marija i Verica nosile su kupaće kostime, a Verica se od sunca sakrila iza sunčanih naočala.

- Majka - napisala je u opisu i dodala emotikon srca.

Fotografiju je lajkalo gotovo 78 tisuća korisnika, a u komentarima su joj oduševljenje izrazile kolegice Viki Miljković i Edita Aradinović.

Marijina majka Verica Šerifović također je imala uspješnu glazbenu karijeru kao pjevačica narodne glazbe. 2015. je Verici bio dijagnosticiran rak dojke, a kroz sve je borbe održala pozitivni duh.

- Znate kad kažete da se meni to neće dogoditi, ali to se dogodilo. Ni ja se toga ne želim sjećati. To se može dogoditi svakoj ženi - rekla je jednom prilikom za Story.

Marija inače često objavljuje na društvenim mrežama, ali rijetko stavlja naglasak na svoje tijelo. Uglavnom su to opuštene fotografije lijepih trenutaka s obitelji i prijateljima.

Pjevačica koja je Srbiji donijela pobjedu na Eurosongu pjesmom 'Molitva' već je godinama vjerna svom stilu oblačenja, koji uglavnom čine traperice i majice kratkih rukava. Za svečane prigode nosi odjela, pa je tako i na Eurosongu nastupila u crnom sakou i bijeloj košulji.