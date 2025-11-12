Marija u 'Životu na vagi' otkrila što se promijenilo nakon showa

Sudjelovanje u showu Život na vagi za Mariju Bartulović nije bilo samo put prema manjoj brojci na vagi, bilo je to potpuno novo poglavlje u životu. Simpatična natjecateljica, koja je osvojila srca gledatelja, danas s ponosom govori o svojoj nevjerojatnoj transformaciji i zdravstvenom preokretu koji joj je promijenio svakodnevicu iz temelja.

Foto: RTL

U razgovoru za podcast Spill The Tea, Marija je otkrila kako je nakon gubitka 45,5 kilograma napokon prodisala punim plućima.

- Prije sam pila lijekove za štitnjaču i tlak, a sada više ne uzimam ništa. Svi nalazi su mi savršeni! - ispričala je ponosno.

No, najveća i najvažnija promjena dogodila se upravo na zdravstvenom planu - ono što su godinama bile liječničke preporuke i terapije, sada je, kaže Marija, prošlost.

- Hormoni su mi se napokon vratili u ravnotežu. Menstruaciju nisam imala četiri godine, a sad se sve normaliziralo - priznala je, kroz smijeh dodajući da se ponovno mora navikavati na promjene raspoloženja koje idu s time.

Marija kaže da joj je danas najveći užitak nešto što je godinama bilo nemoguće, a to je odlazak u shopping.

- Prije sam morala šivati odjeću po mjeri jer nigdje nisam mogla ništa pronaći. Sad kad uđem u dućan, ne znam što bih prije uzela! Taj osjećaj da možeš birati, a ne samo pristajati na ono što ti stane, stvarno je poseban - rekla je emotivno.