TRANSFORMACIJA ZDRAVLJA

Marija u 'Životu na vagi' otkrila što se promijenilo nakon showa

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: RTL

Marija iz popularnog showa Život na vagi otkrila je kako joj je sudjelovanje promijenilo život iz temelja. Nakon što je izgubila 45 kilograma, riješila se lijekova i vratila zdravstveno stanje u normalu.

Sudjelovanje u showu Život na vagi za Mariju Bartulović nije bilo samo put prema manjoj brojci na vagi, bilo je to potpuno novo poglavlje u životu. Simpatična natjecateljica, koja je osvojila srca gledatelja, danas s ponosom govori o svojoj nevjerojatnoj transformaciji i zdravstvenom preokretu koji joj je promijenio svakodnevicu iz temelja.

Foto: RTL

U razgovoru za podcast Spill The Tea, Marija je otkrila kako je nakon gubitka 45,5 kilograma napokon prodisala punim plućima.

- Prije sam pila lijekove za štitnjaču i tlak, a sada više ne uzimam ništa. Svi nalazi su mi savršeni! - ispričala je ponosno.

UNATOČ BOLOVIMA Marija je najbolja od nefinalista 'Života na vagi', osvojila je nagradu od 7000 eura
Marija je najbolja od nefinalista 'Života na vagi', osvojila je nagradu od 7000 eura

No, najveća i najvažnija promjena dogodila se upravo na zdravstvenom planu - ono što su godinama bile liječničke preporuke i terapije, sada je, kaže Marija, prošlost.

- Hormoni su mi se napokon vratili u ravnotežu. Menstruaciju nisam imala četiri godine, a sad se sve normaliziralo -  priznala je, kroz smijeh dodajući da se ponovno mora navikavati na promjene raspoloženja koje idu s time.

Marija kaže da joj je danas najveći užitak nešto što je godinama bilo nemoguće, a to je odlazak u shopping.

- Prije sam morala šivati odjeću po mjeri jer nigdje nisam mogla ništa pronaći. Sad kad uđem u dućan, ne znam što bih prije uzela! Taj osjećaj da možeš birati, a ne samo pristajati na ono što ti stane, stvarno je poseban -  rekla je emotivno.

