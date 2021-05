Kao i većina farmera, bez ikakvih skrivenih namjera, u show 'Ljubav je na selu' prijavio se i Marijan Cerovac (70) iz Buzeta. Ranije su ga partnerice razočarale u vezama, ali odlučio je još jednom probati.

U realityju je odmah ispričao damama svoju životnu priču. Otišao je trbuhom za kruhom u Ameriku, gdje je proveo gotovo 40 godina. Radio je kao profesionalni vozač i u karijeri vozio B. B. Kinga, Sylvestera Stallonea, Arnolda Schwarzeneggera, Oprah Winfrey… Prozvali su ga “hrvatskom senzacijom” i čak preko društvenih mreža pozivali žene da mu se jave jer snima show u kojem traži družicu.

Nahvalili su ga da je izrazito emotivan čovjek i osoba koja je uvijek spremna pomoći drugima u nevolji. Između ostalih, javile su se Bahra Zahirović (55) i Mara Sučić (71), koje su već ranije sudjelovale u ovoj emisiji te Radmila Galović (72), koju su iz produkcije proglasili Marijanovom “zlatnom” djevojkom. Njih je farmer htio bolje upoznati pa ih je zvao na spojeve, a onda svaku pitao pitanje zbog kojih su se pratitelji danima smijali na društvenim mrežama:

- Imate li kredit?

To je postalo najpopularnije pitanje 13. sezone showa, a još smješnije je bilo to što ih je Marijan to pitao odmah, kao da ga ništa drugo ne zanima o djevojkama koje su se prijavile i tražile njegovu naklonost. Ipak, nestašni Marijan bio je neiskren prema trima ženama koje je pozvao kod sebe u Istru. U međuvremenu je upoznao Tajlanđanku Patty (54), koja mu je potpuno osvojila srce i odmah se s njome htio vjenčati. Došla je u njegovu kuću i iznenadila ga baš na rođendan, a preostale žene sve su to gledale u čudu.

- Nisam bio iskren prema curama. Preko Facebooka upoznao sam jednu mladu damu s kojom sam se našao u Budimpešti i od tad se nismo vidjeli - pričao je Marijan u showu i ispričao se što im je lagao, a iako se činilo da su ga Bahra i Mara razumjele (Radmila je ranije napustila show), iza leđa su ga ogovarale. U posljednjim epizodama showa gledatelji su saznali da su se Marijan i Patty vjenčali, da uživaju zajedno, a tim povodom kontaktirali smo farmera, koji nam je potvrdio da su presretni.

- Lijepo nam je, ne može bolje. Osjećam se kao da sam dobio na lutriji! Dobro se slažemo. Nije bilo dosad nikakve svađe. Mi sve što imamo pričati riješimo odmah. Nema nesuglasica. Sve radimo skupa - veselo nam je rekao.

Cerovac je pratio show, a samim time i čuo sve ružne riječi koje su mu uputile žene koje je pozvao na farmu. To mu, naravno, nije bilo ugodno.

Pratio sam show na televiziji i vidio što su sve komentirale. Rada je bila bezobrazna, puno toga grdoga je o meni rekla. Nisu me pogodili ti komentari. Ja sam se već tijekom snimanja trudio biti džentlmen i nisam želio ulaziti s njom u neke rasprave. Mara je isto voljela kritizirati, nema veze, poručio nam je Marijan.

Danas više, priznaje, nije u kontaktu niti s Marom niti s Bahrom. S Tajlanđankom se vozač vjenčao još krajem listopada 2020. i doveo je u svoju kuću u Buzet u Istru. Upoznala ga je sa svojom kćeri Ganyakorn Madarat, koja je ostala u Tajlandu. Uz nju ima i sina. Obitelj se često čuje preko videopoziva.

- Marijan voli ljubiti mamu u glavu dok pričamo - našalila se njezina kći. Patty joj je poručila da joj jako nedostaje ovdje u Hrvatskoj.

Upitali smo Marijana je li upoznao Pattynu kći i hoće li možda ona doći u Hrvatsku ili će on i Patty otići u Tajland, ali rekao nam je kako će se uskoro upoznati.

- Pričamo samo preko telefona i videopoziva. Njezina kći je jako ljubazna, sin također. On ima restoran u Tajlandu, a kći studira psihijatriju. A što se tiče njihova dolaska, mislim da će se to uskoro i dogoditi, čim mjere dopuste i pandemija se smiri. Doći će nas posjetiti sigurno - otkrio nam je Cerovac.

Iako je Marijanu ovo četvrti brak, priznao je da se samo dva puta u životu istinski zaljubio, a ovo je jedna od tih ljubavi.

- Želim da zauvijek ostanemo ovako zajedno - tepao je Tajlanđanki, koja se u njegovoj prostranoj kući odmah primila posla. Čisti mu, kuha... Čini se kako TikTok ipak nije društvena mreža rezervirana samo za pripadnike mlađe generacije. U pauzama od pospremanja po kući i uživanja sa suprugom, Patty voli snimati videa za popularni TikTok. Osim toga, nedavno je i Marijan otvorio profil na TikToku i iznenadio mnoge.

Farmer je u showu rekao što mu je sve bitno kod partnerice.

- Treba biti zgodna i vitka, društvena i iskrena. Ali najvažnije, mora me poštovati, kao i ja nju. Mora postojati međusobno razumijevanje - isticao je.

Malo je gunđao kad mu se nisu prijavile vrlo vitke žene, ali brzo je na to zaboravio. Gledatelji, ali i žene koje su došle na farmu k njemu, komentirale su kako raskošnu kuću ima te da zasigurno i s financijske strane “dobro stoji”. On se samo smješkao, s vremena na vrijeme bi se pohvalio koliko je naporno radio u Americi i koji su sve njegovi uspjesi. Radmila ga je istražila pa saznala da je kuću prepisao sinu i da niti jedna žena neće moći uzeti cijelo njegovo bogatstvo, eventualno mirovinu.

S novom suprugom iz Tajlanda Marijan je udomio malu macu, a police u sobi nakrcao je budističkim ukrasima.

U ponedjeljak navečer posljednja je epizoda 13. sezone showa “Ljubav je na selu”, ali već u utorak gledatelji će dobiti još jednu poslasticu - upoznat će nove farmere koji će u 14. sezoni tražiti ljubav i nadati se da će im se javiti osoba s kojom će kliknuti i provesti ostatak života. Kao i svaki put dosad, svi će imati mogućnost pisati novim farmerima i onda sudjelovati u idućoj sezoni.