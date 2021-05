Čudna - to je riječ koja bi najbolje mogla opisati 13. sezonu showa 'Ljubav je na selu'. Mnogo toga događalo se u isto vrijeme, bilo je i pomalo neukusnih situacija, ali vjerni gledatelji ovog ljubavnog realityja uvijek su htjeli još, pa su se iz dana u dan vraćali pred male ekrane te pratili zgode farmera i onih koji su ih došli upoznati, a možda i pronaći ljubav.

Zvuči idilično, ali situacija se baš tako i nije odvijala. Nakon što smo upoznali kandidate i one koji su im pisali, pozvani su u show kako bi s njima 'kliknuli'. Dolazili su iz raznih dijelova Hrvatske, ali i šire. Tako su Juricu Živodera (30) iz Pokleka kraj Samobora došle upoznati dvije prijateljice iz Sarajeva, koje su zbog njega ondje ostavile posao. S Juricom se jedna od njih dopisivala i prije početka showa, pa je mislila da je 'sigurna', da će odabrati nju i da druge djevojke neće ni pogledati.

Taj plan nije uspio jer je na partyju na kojem su bili svi farmeri i njihove odabranice Jurica plesao i koketirao s drugim djevojkama. Što je poslije bilo s Juricom, gledatelji nikad nisu doznali zbog toga što je imao tetovažu na ruci na kojoj je pisalo 'Meine Ehre heißt Treue' (Odanost mi je čast), inače moto jedne od glavnih nacističkih organizacija, Schutzstaffela, a poslije se otkrilo i da je Jurica na društvenim mrežama lajkao politička uvjerenja Adolfa Hitlera. RTL je promptno obavijestio javnost da Juricu više neće gledati u popularnom showu i izbacili su sve scene u kojima je bio u prvom planu.

- Scene i događaji vezani uz farmu sudionika 13. sezone emisije ‘Ljubav je na selu’ Jurice Živodera, kao i njegove pojedinačne scene, uklonjene su iz preostalih epizoda sezone, koje su premontirane. RTL Hrvatska ima nultu stopu tolerancije prema različitim vrstama totalitarnih ideologija, posebice onih povezanih s nacizmom i spornom tetovažom - pojasnili su.

Produkcija showa 'Ljubav je na selu' pobrinula se da smijeha ne nedostaje, ali ni scena koje mnogi ne bi mogli zamislili ni u snu. Kad je farmer Neven Landek (26) iz Opatinca kraj Ivanić Grada opisivao što traži kod žene, spomenuo je ljubav, poštovanje, privrženost, ali i vjernost. Ovo potonje mu je od iznimne važnosti jer se u prošloj vezi opekao. Tri godine su bili u vezi, on i djevojka živjeli su zajedno, ali primijetio je njezino drukčije ponašanje.

Prijatelji su mu govorili da ga vara, on je u to sumnjao i nije vjerovao dok se sam nije u to uvjerio. Smiješan je bio način na koji je do te spoznaje došao. Zavukao joj se u auto, točnije - ušao je u njezin prtljažnik - i vozio se dok njegova djevojka nije zaustavila vozilo i izašla pred “ljubavnikovu” vikendicu. Neven je tad izletio iz gepeka i suočio ju je sa svime što mu je činila. Priznala mu je da ga vara već četiri mjeseca, što je označilo njihov kraj.

Zbog te scene, ali i mnogih u epizodama koje su bile kasnije, u kojima je ljubio djevojke u gepeku, ali i pripremao im romantične večere u njemu, prozvali su ga 'gepek-majstor'.

Nesvakidašnje je bilo i Nevenovo upoznavanje s Milenom Kobayashi ex. Karađorđević, koja ga je na prvom spoju zažvalila i dala mu 'ruski' poljubac, a onda mu i dopustila da joj dira grudi. Kad je došao trenutak odabiranja djevojaka koje će ići kod Nevena na farmu, Milena je demonstrativno napustila show i kao razlog navela Nevenovo ispitivanje o tome kad planira rađati djecu.

Kao da ni to nije bilo dovoljno, počela su šuškanja da je Landek u vezi sa susjedom Katarinom, koja se svojedobno pojavila u jednoj od epizoda i govorila mu koja je djevojka dobra za njega.

Nije samo Neven imao neuobičajenih situacija, bilo ih je i kod Marijana Cerovca (70) iz Buzeta. Njemu je u kuću došla Tajlanđanka Patty baš dok je puhao svjećice na torti. Strasno ju je poljubio, a sve su to u šoku promatrale tri žene koje su mu bile u kući i 'borile' se za njega. Nadalje, izbačene djevojke moljakale su druge farmere da ih pozovu na njihovu farmu, što je pratitelje na društvenim mrežama živciralo jer su smatrali da takve dame nemaju iskrene namjere nego se samo žele odmarati.