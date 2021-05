Zoranu Stričeviću (48) iz Brštanova u općini Klis nije dugo trebalo da osvoji gledatelje showa 'Ljubav je na selu' svojim osmijehom i 'dalmatinskim šarmom'. Ipak, njemu više znači to što je u kratkom vremenu uspio zarobiti srce Suzi Tomić iz Splita.

Već na upoznavanju osjetila se kemija između spomenutog dvojca. Suzi se široko osmjehnula, a Zoran je uzvratio istom mjerom i onda je krenuo razgovor u kojemu mu je Suzi otkrila da radi na poljoprivrednom imanju i da ima iskustva s radom u polju, što je Zorana oduševilo.

- Wow! Visok, zgodan, nasmijan i lipe oči ima - opisivala ga je Suzi pa dodala: 'Mislim da bih se mogla zaljubiti'.

To se i dogodilo. Na prvom partyju na kojem su bili svi farmeri iz 13. sezone realityja, kao i njihovi kandidati, glavni protagonisti ove priče povukli su se sa strane i pao je prvi poljubac. Nije bio degutantan, napravili su to na simpatičan način, a ta pusa u Zoranovoj glavi i srcu značila je puno više jer je odmah nakon toga rekao:

- Plesali smo i povukli smo se sa strane, pričali i tako... Privuka san je sebi, došlo je do poljupca. Što se mene tiče, ja san zaključija ovu cilu priču i ovaj show.

Suzi i Zoran osjetili su leptiriće u trbuhu i znali su da je to - to. U sljedećim danima nisu se odvajali jedno od drugog i Splićanka je bila sigurna da je njezin i da joj konkurentice ne mogu pomrsiti planove. Julijana i Renata odmah su shvatile da nemaju šanse, ali nisu htjele odustati. Zoran ih je pozvao na svoju farmu, a onda je testirao njihove vještine u polju.

Naravno, prvo ih je domaćin počastio pršutom i sirom jer tko je vidio raditi na prazan želudac?! Renata se cijelo vrijeme izvlačila i izbjegavala bilo kakav oblik rada - od kuhanja i pospremanja kuće do polja. Jednom prilikom rekla je da je boli glava, a onda poslijepodne uživala na bazenu.

Zoran ju je tad izbacio iz showa te ostavio Suzi i Julijanu iako je bilo očito da će na kraju odabrati upravo Suzi. Kad je izbacio Julijanu, jer takva su pravila showa, rekao je da je stekao prijateljicu do kraja života. Suzi i Zoran u Liku su otišli na romantično putovanje, a onda ju je Zoran zaprosio. Gledatelji su to proglasili najromantičnijim trenutkom sezone jer su za njihovu ljubav svi navijali.

Vjerni fanovi ove emisije često se igraju detektiva, pa su tako došli do podatka da Suzi na Facebooku nije samo Tomić nego pored toga ima i prezime Stričević. Brzo su krenule priče da se dvojac vjenčao. To smo ih i upitali, ali nismo dobili odgovor na to pitanje. Otkrili su nam da jedno na drugome ništa ne bi promijenili.

- Na njoj sve volim - kratak i jasan je bio Zoran, a Suzi je dodala:

- Slažem se sa Zoranom. Ništa ne bih na njemu promijenila, odličan je baš onakav kakav je.

Oboje imaju stariju djecu, upoznali su partnere svojih roditelja, a Suzi, koja trenutačno živi kod Zorana, ispričala nam je da su se svi međusobno prihvatili i više nego odlično. Umirovljenog ratnog veterana u show je prijavila njegova kći jer se razveo prije 14 godina i previše je vremena proveo sam. Sad joj itekako zahvaljuje jer je pronašao ženu za sva vremena, koja ga voli, poštuje i imaju iste poglede na život.