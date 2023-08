Marijana iz 'Ljubav je na selu' o setu serije 'Strike back': 'Nakon eksplozije su mi oči jako suzile'

Serija 'Strike Back', snimala se prije nekoliko godina u Zagrebu. Tada nisam smjela objavljivat fotografije zbog ugovora, Morala sam pričekati, ali evo ih sada. Snimano je u Zagrebu, dogodilo se u Zagrebu, priča nam Marijana Vukelić koji su gledatelji imali prilike upoznati u 'Ljubav je na selu'.

Marijana je na društvenim mrežama objavila fotografije sa snimanja, a snimali su tada scenu u kojoj je došlo do eksplozije. Ispričala nam je sada više o iskustvu sa seta.

- Kad sam objavila fotografiju sa snimanja, ljudi su me zasuli pitanjima jesam li dobro. Zabrinuli su se, šokirali. Drago mi je da misle na mene i da li sam dobro, no ovdje se samo radilo o snimanju, sceni eksplozije gdje sam unesrećena i preživjela - govori nam.

Foto: Privatni album

Za ekipu sa seta ima samo riječi pohvale, a družila se tamo sa zvijezdama poput Varade Sethu, Alin Sumarwata i Warrena Browna.

- Ekipa na setu je bila odlična. Snimatelj se šalio. Glumci su iza scene bili ljubazni, pristupačni, osjetiš ljudskost u njima. Ni traga aroganciji, bahatosti. Predivni ljudi - prisjeća se Marijana.

Foto: Privatni album

Serija se snimala u Zagrebu u kolovozu prije nekoliko godina.

- Društvo glumaca je bilo ugodno pa sam lakše podnijela što je bio vrući sunčani ljetni dan u kolovozu i što su puštali vatru i jako puno dima da su snimatelji imali maske na licu. Bila sam sva zadimljena ispod odjeće i po kosi. Oči su mi suzile od dima i vrućine. Ono malo šminke na očima se otopilo. Kad sam se presvlačila nakon snimanja, nije mi u prvi tren bilo ugodno vidjeti da sam ispod odjeće imala posvuda po koži dim, čađu. Kao da sam bila u nekoj pušnici gdje se dimi i suši meso - rekla nam je kroz smijeh simpatična Vukelić.

Foto: Privatni album

Iako je uživala u snimanju jedva je čekala da se temeljito istušira i opere kosu.

- Ovo je bilo prvo takvo iskustvo da sam toliko bila zadimljena na snimanju, ali odlično iskustvo - govori nam pa nadodaje:

- Koliko god ljudi mislili da je ovaj posao glamurozan, nije baš tako. I smrzneš se, i 'skuhaš' na vrućini, i zadime te, i u blatu si, i snimaš i po noći, i od 17, 18 sati popodne do jutra do pet, šest ili od četiri, pet ujutro pa do 17,18. Po kiši, magli, mrazu. No, kada voliš to, nije problem i prihvaćaš to s osmijehom.

Foto: Privatni album

Marijana nam je za kraj otkrila i da priprema jedno iznenađenje.

- Uzbuđena sam zbog toga. Uskoro ćete saznati o čemu se radi - tajanstveno je zaključila.

Foto: Privatni album

Prisjetimo se, ova pjevačica i glumica u usponu, podrijetlom iz Like, u 'Ljubav je na selu' bila je nekoliko puta. Prvo se borila boravila za ljubav farmera Mire Vojvodića, a zatim je bila na farmi Nevena Landeka.

Foto: Jakov Š./Privatan album

Prije nekoliko godine snimila je pjesmu 'Nek’ te vjetar nosi'. Njezini glazbeni idoli su Celine Dion i Doris Dragović, a ne krije da bi voljela surađivati s Tončijem Huljićem.