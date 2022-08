Marijana Mikulić nakon odmora s djecom otišla sama na put: 'Teška srca priznajem, godi mi'

Nakon odmora s djecom u Crnoj Gori, Marijana Mikulić (40) uputila se prema Sarajevu, gdje ovog puta, kako je i sama napisala, uživa i istinski odmara sama sa sobom.

- Meni se čini da mi pravo godi malo biti sama. Teška srca priznajem. Mužu, bio si u pravu - napisala je uz fotografije iz Sarajeva.

Mare je objavila dva selfija, a za šetnju sarajevskim ulicama odjenula je rozu majicu koju je upotpunila sa zlatnim nakitom. Iza nje prolazile su zrake sunca.

U komentarima je odmah dobila mnoge pohvale što je poslušala muža, a hvalili su i njen izgled.

- Kako ti roza stoji; Uživaj ženo za sve nas; Treba pratiti recepturu muževa; Lijepo ti stoji Sarajevo; Svakoj mami treba odmor - nizalo se u komentarima.

Prisjetimo se, Marijana je od radova na novoj kući potražila odmor u Crnoj gori, ali kako je napisala, s djecom nikada nije odmor.

- Odmor, to jest more s djecom, kakav odmor, nije to odmora vidjelo. Dan prvi: Dva i po sata na granici, ukupno osam sati vožnje. Dan drugi: Uživancija punim, samo par fotki, da imam za objavu. Dan treći dvoje djece složila crijevna viroza koja je krenula povraćanjem jednog usred večere u restoranu. Dan četvrti jedan se oporavio drugi malaksao. Dan peti drugi ko' nov, onaj prvi opet malaksao, pao je i muž - ispričala je Marijana detalje sa svog 'ljetovanja'.





