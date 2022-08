Mikulić o ljetovanju s djecom: 'Dosta mi je, za prati posteljine mi ne treba vila s bazenom...'

Dan prvi: Dva i po sata na granici, ukupno osam sati vožnje. Dan drugi: Uživancija punim, samo par fotki, da imam za objavu, ispovijeda se Marijana Mikulić (40), koja je za odmor od radova na novoj kući, izabrala putovanje u Crnu Goru.

- Odmor, to jest more s djecom, kakav odmor, nije to odmora vidilo - nastavila je glumica i dala naslutiti pratiteljima što slijedi.

Idući dani nisu bili nešto bolji od prethodnih, jer se kod Mikulića pojavila crijevna viroza.

- Dan treći dvoje djece složila crijevna viroza koja je krenula povraćanjem jednog usred večere u restoranu. Dan četvrti jedan se oporavio drugi malaksao. Dan peti drugi ko' nov, onaj prvi opet malaksao, pao je i muž. A kad muževi padnu znate kako je, ni prirodan porod bez epiduralne nije ništa kako je njima tužnicima - kaže Marijana, a mnoge djevojke, supruge i majke se mogu složiti s njom.

Šesti dan - dan odluke za glumicu.

- Dan šesti kupi prnje - dosta mi je odmora!!! - odlučila je u završnom činu.

Zaključuje kako joj za ovakva iskustva ne treba more ili vila s bazenom.



- Prati posteljine, i rigoleta, i da ne nabrajam što sve ne-mogu i doma, ne moram za to biti u vili s bazenom u Crnoj gori - kaže glumica.

