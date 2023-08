Marijana Mikulić: Nekad pucam po šavovima. Ne hvalim se time

Glumica Marijana Mikulić (41) priznala je na društvenim mrežama kako nije majka kakva je zamišljala da će biti. Prema svojim sinovima, Ivanu, Andriji i Jakovu, ne ponaša se uvijek kako bi htjela. Ponekad viče, puca po šavovima, nema uvijek razumijevanja. Time se ne hvali, svjesna je kako to nije poželjno ponašanje. Trudi se popraviti sve, iako to ponekad ne izgleda tako.

- Nekad je tako frustrirajuće to što ne znam što napraviti. To što sam prestimulirana. To što se ne mogu kontrolirati, ali se trudim - ističe.



Foto: Instagram/Marijana Mikulić

Radi puno na sebi, ali i razgovara s djecom pa zato vjeruje da je dobra mama, nesavršena, ali dobra mama.

- Nadam se da će moja djeca jednom biti svjesna (iako sam puno griješila) koliko sam se trudila, i da sam davala uvijek svoj maksimum u datoj situaciji i okolnostima. A dotad, ja sam ta koja mora sebe stavljati pod manji pritisak. Ne očekivati od sebe nadrealno. Kad sam na 3% snage ne očekivati da se dam 300%. Ne očekivati od sebe da radim kao da nemam djecu, niti da mogu do te mjere biti posvećena majka kao da ne radim - dodaje Marijana.

U budućnosti će nastojati sve posložiti po jasnim prioritetima, a rekla je i kako je nekad samo potrebno opustiti se.

- I ponekad jednostavno pustiti malo da te voda nosi, a ne uporno prkositi struji. Pusti, pusti... Diši - zaključila je

Foto: Instagram

Marijana ima trojicu sinova sa suprugom Josipom. Ovih dana prisjetila se kako je prošlo 20 godina otkako su se upoznali i otplesali prvi ples na jednoj svadbi.

- Nekad spretnije, nekad manje spretno. Al' evo nas, još uvijek tu. I jedno sa sigurnošću mogu reći, dosadno nam sigurno nikad nije. Mikuliću moj, sretna nam okrugla obljetnica prvog susreta' - istaknula je glumica.

Foto: Instagram

Glumica se često sjeti i vremena kad su bili sami.

- U međuvremenu su se dogodila djeca, kredit, poslovi dolazili i odlazili, usponi padovi, bolesti, zdravlje, pare, besparica, stan, pas... Uglavnom, sad imamo sve, samo ne stignemo imati nas. Ali ja volim sve to što imamo, iako jedno drugo svako toliko želimo ispaliti raketom. Ne bih mijenjala ni tebe, ni nas, ni ovo sve za tisuću bilo čega drugog. Samo jako, samo jako dalje - napisala je ranije.