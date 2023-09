Marijana Mikulić sija od sreće: 'Nakon 20 dana stiže mi muž'

Marijana Mikulić (41) javila se pratiteljima na društvenim mrežama i otkrila zbog čega je jako sretna.

Glumica i njena obitelj nedavno su se uselili u kuću koju su suprug Josip i ona kupili te renovirali, a Marijana je nedavno otkrila da njenog supruga neko vrijeme neće biti.

- Stigla gazišta. Nije nikakva suradnja ni reklama. Odlučila sam neka naša iskustva podijeliti. Jer puno toga je bilo 'da smo znali'. Pa neka drugi znaju. Iako nemam baš nikakvu korist osim saznanja da sam preporučila dalje dobre i vrijedne ljude, kakvi su danas rijetki za naći. Stavljam fotke prije/poslije - pokazala je nove stepenice glumica i poručila čemu se još veseli.

- A za vikend mi i dolazi muž nakon 20 dana pa sam dobre volje. Što mislite je l' se njemu veselim više nego gazištima? - upitala je pratitelje Marijana.

Ranije je glumica pojasnila kako će njen suprug živjeti godinu dana u Berlinu jer je dobio stipendiju zaklade Aleksander von Humboldt. Mnogi su se zabrinuli kako će se Marijana snaći sama s trojicom sinova, ali ona je objasnila kako je sve 'dobro'.

- Dobro je ljudi. Nije to kao nekad kad su muževi išli, a žene ostale same brinuti o svemu po godinu dana. Nisam sama, imam ljude i sa sobom doma i u blizini. On će dolaziti, mi ćemo ići k njemu. Nisam zabrinuta ja, pa nemojte biti ni vi. Ali svakako hvala na hrpetini poruka koje sam dobila, i podrške i brige, puno mi znači - napisala je uz fotku iz dizala na kojoj su ona i suprug pozirali nasmiješeni.

Inače, glumica i njezin suprug, profesor te pročelnik katedre za turizam na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu vjenčali su se 2005. godine te zajedno imaju trojicu sinova: Ivana, Andriju i Jakova.