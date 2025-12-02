Marilyn Manson nakon više od 20 godina vraća se u Hrvatsku!

Dvadeset godina nakon što su svojim nastupom uzdrmali pulski Amfiteatar, rock shock sastav 'Marilyn Manson' ponovno se vraća u Hrvatsku, ne ostavljajući prostora za ravnodušnost. Ovaj glazbeno scenski fenomen već desetljećima izaziva fascinaciju, a u Arenu Zagreb stiže 16. srpnja 2026. u sklopu turneje 'One Assassination Under God'.

Marilyn Manson predstavlja fenomen alternativne scene i jedan od najintrigantnijih rock shock umjetničkih koncepata današnjice, a od samih početaka 1989. funkcionira kao spoj glamura i groteske oblikovan da provocira i razotkriva.

Foto: PROMO

Katalog od dvanaest albuma, uključujući aktualni “One Assassination Under God - Chapter 1” (2024.) i najavljeni nastavak, afirmirao ih je kao glazbenike koji pomiču granicu umjetničke slobode.

Nakon što su prošle godine započeli svjetsku turneju i počeli puniti europske prostore, jasno je da povratak nije sentimentalna gesta, nego precizno orkestrirano zauzimanje kreativnog prostora koji nikada nije bio potpuno napušten.

Ime frontmena, Briana Hugha Warnera, kao i čitavog sastava, nastalo je kombinirajući imena 'Marilyn Monroe' i 'Charles Manson'. Frontmen je svoju karijeru započeo kao novinar sa stavom da su za medije i seks simbol i vođa ubilačkoga kulta tek samo senzacionalističke figure, a već je taj izbor jasno pokazao da cilja na provokaciju i kritiku.

Svoj su prvi album objavili 1994. pod, tada novom, izdavačkom kućom Trenta Reznora (Nine Inch Nails), a njihov drugi album, 'Antichrist Superstar', donio im je svjetsku slavu. Danas su, osim u glazbi, aktivni i u likovnoj te filmskoj umjetnosti.

Iako bend još uvijek nije završio ovogodišnji dio turneje 'One Assassination Under God', već su najavili nove festivalske datume i koncerte za iduću godinu među kojima je i Zagreb.

Više informacija o rasporedu turneje i datumima te prodaji ulaznica može se pronaći na službenoj stranici www.marilynmanson.com. Ulaznice za zagrebački koncert u prodaji su već od ovog petka, 5. prosinca, a može ih se osigurati putem na svim prodajnima mjestima Eventima kao i putem online sustava www.eventim.hr.

Foto: PROMO