Obavijesti

Show

Komentari 0
EVO KAKO JE PROŠLO

Marin Klišmanić iz Divljih pčela o vjenčanju iz snova: Sve nam je bilo baš onako kako treba biti

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Marin Klišmanić iz Divljih pčela o vjenčanju iz snova: Sve nam je bilo baš onako kako treba biti
5
Foto: Sandra Simunovic/Pixsell/instagram/davorpavic_

Za prvi ples odabrali su pjesmu 'Ča će mi Copacabana' Olivera Dragojevića', a sve su zabavili spektakularnim plesom. Oduševili su čak i konobare

Admiral

Glumac Marin Klišmanić (30) prošlog je mjeseca stao pred oltar i oženio svoju djevojku, vizažisticu Katarinu (38). Svadba je bila u njegovom rodnom Kaštel Štafiliću, a za Gloriju je otkrio kako je taj dan prošao.

Foto: Instagram/davorpavic_

- Ovaj dan zauvijek ću pamtiti po ljubavi, zajedništvu, emocijama i ljudima koji su ga učinili posebnim. Sve je bilo točno onako kako treba biti, na pravome mjestu i u pravo vrijeme. Da sam zamišljao savršeno vjenčanje, ne bih ga mogao zamisliti ljepšim od ovoga. Nadmašio je sva moja očekivanja i ostat će mi jedna od najdražih uspomena u životu - rekao je.

Za prvi ples odabrali su pjesmu 'Ča će mi Copacabana' Olivera Dragojevića', a sve su zabavili spektakularnim plesom. Jelena je ispričala da su im čak konobari iz sale došli reći da u 20 godina rada nisu vidjeli niti jedan sličan ples.

Foto: Instagram/davorpavic_

- Mislim da se to slavlje života i osjetilo, jer je vjenčanje bilo veselo od početka do kraja. Cilj nam je bio da se ljudi divno provedu i mislim da jesu - rekla je Katarina.

U vezi su, prije nego su izgovorili sudbonosno 'da' bili dvije i pol godine. Njihova ljubav bila je na kušnji nakon pet mjeseci veze kada je Katarina saznala za svoju tešku dijagnozu. Bio joj je dijagnosticiran rak jajnika, a čim je saznala, nazvala je Marina i pokušala prekinuti s njim. Njemu je tada relativno nedavno preminuo otac pa nije htjela da prolazi kroz dodatnu bol.

Foto: rtl

- Iako mu ne bih zamjerila da je otišao, ostao je uz mene, kao tiha podrška i svjetlo u tom razdoblju. Bolest nas je zapravo dodatno zbližila i nedugo nakon završetka kemoterapije otputovali smo u Švicarsku gdje me je zaprosio. Imao je veliku tremu pa me zaprosio potiho i gotovo usputno, sjedeći na krevetu hotelske sobe, iako smo tih dana bili na spektakularnim lokacijama - na vrhu Alpa, okruženi snijegom i suncem. Noć prije je loše sakrio kutiju s prstenom pa sam točno znala što slijedi - ispričala je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Jeste li na društvenim mrežama naletjeli na pjesmu 'Sjela baba u balon'? Evo odakle ju znate...
VIRALNI HIT

Jeste li na društvenim mrežama naletjeli na pjesmu 'Sjela baba u balon'? Evo odakle ju znate...

'Sjela baba u balon' je, kao i ostale brojalice nastala u usmenoj tradiciji te se tako desetljećima prenosila s koljena na koljeno. Zabilježena je u različitim krajevima Hrvatske i regije
FOTO Mirna Berend privukla je pažnju na Facebooku: Evo kako bivša voditeljica sada izgleda...
OBJAVA POSTALA VIRALNA

FOTO Mirna Berend privukla je pažnju na Facebooku: Evo kako bivša voditeljica sada izgleda...

Prije nekoliko dana je Berend na Facebooku objavila fotografiju neba i izradila sumnju i zabrinutost. 'Letjeli su avioni pola moga života, bez traga', napisala je, između ostalog...
FOTO Bianca, jesi dobro? Njena kombinacija je potpuno šokirala
JAKO NEOBIČNO

FOTO Bianca, jesi dobro? Njena kombinacija je potpuno šokirala

Bianca Censori, supruga kontroverznog repera Kanyea Westa, poznata je po vrlo oskudnim kombinacijama u kojima se pojavljuje u javnosti. Sada je šokirala mnoge jer je prošetala u nečemu u čemu je gotovo pa nikada ne vidimo...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026