Marin Klišmanić iz Divljih pčela o vjenčanju iz snova: Sve nam je bilo baš onako kako treba biti

Glumac Marin Klišmanić (30) prošlog je mjeseca stao pred oltar i oženio svoju djevojku, vizažisticu Katarinu (38). Svadba je bila u njegovom rodnom Kaštel Štafiliću, a za Gloriju je otkrio kako je taj dan prošao.

Foto: Instagram/davorpavic_

- Ovaj dan zauvijek ću pamtiti po ljubavi, zajedništvu, emocijama i ljudima koji su ga učinili posebnim. Sve je bilo točno onako kako treba biti, na pravome mjestu i u pravo vrijeme. Da sam zamišljao savršeno vjenčanje, ne bih ga mogao zamisliti ljepšim od ovoga. Nadmašio je sva moja očekivanja i ostat će mi jedna od najdražih uspomena u životu - rekao je.

Za prvi ples odabrali su pjesmu 'Ča će mi Copacabana' Olivera Dragojevića', a sve su zabavili spektakularnim plesom. Jelena je ispričala da su im čak konobari iz sale došli reći da u 20 godina rada nisu vidjeli niti jedan sličan ples.

Foto: Instagram/davorpavic_

- Mislim da se to slavlje života i osjetilo, jer je vjenčanje bilo veselo od početka do kraja. Cilj nam je bio da se ljudi divno provedu i mislim da jesu - rekla je Katarina.

U vezi su, prije nego su izgovorili sudbonosno 'da' bili dvije i pol godine. Njihova ljubav bila je na kušnji nakon pet mjeseci veze kada je Katarina saznala za svoju tešku dijagnozu. Bio joj je dijagnosticiran rak jajnika, a čim je saznala, nazvala je Marina i pokušala prekinuti s njim. Njemu je tada relativno nedavno preminuo otac pa nije htjela da prolazi kroz dodatnu bol.

Foto: rtl

- Iako mu ne bih zamjerila da je otišao, ostao je uz mene, kao tiha podrška i svjetlo u tom razdoblju. Bolest nas je zapravo dodatno zbližila i nedugo nakon završetka kemoterapije otputovali smo u Švicarsku gdje me je zaprosio. Imao je veliku tremu pa me zaprosio potiho i gotovo usputno, sjedeći na krevetu hotelske sobe, iako smo tih dana bili na spektakularnim lokacijama - na vrhu Alpa, okruženi snijegom i suncem. Noć prije je loše sakrio kutiju s prstenom pa sam točno znala što slijedi - ispričala je.