Poznata umjetnica Marina Abramović (74) nedavno je uoči svog 75. rođendana dala intervju za The Guardian u kojem je progovorila o svom životu i pogledu na svijet.

Dotakla se svoje veze s umjetnikom Ulayem, pravog imena Frank Uwe Laysiepen, s kojim je i profesionalno surađivala.

- Bila sam s Ulayem 12 godina. On je bio ljubav mog života. A onda me tužio. Bilo je grozno, izgubila sam i bila sam izuzetno ljuta. On je preminuo 2020. i imali smo tu lijepu zadnju godinu njegovog života kad smo postali prijatelji. Sada ga se sjećam s nježnošću - izjavila je Abramović.

Nastavila je pričati o drugim vezama u svojem životu. Tako je spomenula vezu sa svojim dugogodišnjim dečkom Toddom Eckertom (53), koji je čak 21 godinu mlađi od nje.

- Seks mi je jako važan. Uvijek je bio. Mnogi misle da žene nakon menopauze odustanu od ideje seksa. Za mene je seks postao još i bolji nakon, zato što nemam brige oko trudnoće. Imam dečka koji je 21 godinu mlađi od mene. Divno je! Nemam problema s time da sam vrlo seksualno aktivna. Sretna sam i vidim seks neophodan dio balansa u životu, uz dobru hranu, humor i sreću - zaključila je umjetnica.

Marina Abramović rekla je kako nikad nije htjela imati djecu i da vidi svoje učenike kao svoju djecu.

- Imam samo jedan izvor energije i ta energija bi bila podijeljena između toga da sam umjetnica i majka, jedno od toga dvoje bi patilo. Svi moji prijatelji su me nagovorili da budem kuma njihovoj djeci, što je krasno - izjavila je.