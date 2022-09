Marina iz 'Večere za 5' je 2016. skinula 72 kile: 'Osjećam se bolje, ali žudim za pomfritom'

Prva domaćica u 'Večeri za 5 na selu' iz okolice Bjelovara i Križevaca bila je Marina Jambrek, koja je kuhala u naselju Veliko Korenovo. Ova Bjelovarka za svoju je večeru osvojila visokih 38 bodova. Oduševila je kandidate, ali i gledatelje pred malim ekranima. Kako hranom, tako i simpatičnošću. Neki ovu majku petero djece znaju i od ranije. Naime, 2016. godine otkrila je za 24sata kako je u samo šest mjeseci uspjela skinuti 72 kilograma. Zvuči gotovo nevjerojatno, ali njezino se tijelo od proljeća do jeseni prepolovilo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sve je u životu stvar odluke i volje, kazala nam je tada 28-godišnja Marina. Prije nego što je krenula na dijetu, težila je 140 kilograma. No to joj nije nimalo smetalo, ali su je ponekad zadirkivanja prijatelja 'bocnula' pa je u dogovoru sa suprugom Zoranom, koji ima liniju manekena, odlučila promijeniti izgled. Najviše joj je smetala prijateljska zafrkancija kako bi, ako zadrži kilažu, mogla postati udovica jer će supruga Zorana, koji ima 56 kilograma, doslovce zdrobiti. Do prve trudnoće imala je istu kilažu kao suprug, ali se nakon porođaja nakupilo 36 kilograma viška. Ubrzo je na putu bilo drugo, treće, četvrto pa peto dijete.

Tijelo je tražilo sve više hrane

Pritom je ova simpatična žena polako slagala kilograme, dok nije došla do rekordnih 140. Prije dijete, kako kaže, bila je 'čistač' tanjura. Za ono što nisu pojela djeca, pobrinula se mama. Ono malo slobodnog vremena koje je provodila ispred TV ekrana ispunila je grickalicama i kolom, koju je pila na litre. Njezino je tijelo tražilo sve više hrane, tako da je ustajala i noću kako bi utolila glad.

- Završila sam na Hitnoj zbog napadaja panike i tad su mi liječnici rekli da bih morala reducirati težinu. Mislila sam da to nije strašno jer su iza mene četiri porođaja i da su to tragovi. No kad sam ugledala druge žene koje su isto tako rodile više djece kao i ja, a bile su upola lakše, odlučila sam se ‘prepoloviti’ - govorila nam je uz osmijeh Marina, istodobno skakućući oko dvoje najmlađe djece, dok je dvoje starijih bilo u školi.

- Okrenula sam novu stranicu i počela s rigoroznom dijetom. Izbacila sam ugljikohidrate, sokove, voće i sve što ima u sebi šećera. Kao i tijesto, mahunarke i krumpir. Moji su se obroci sastojali od mesa, salate i jaja - prepričavala nam je Marina dok joj je na stolu bio tanjur s kolačima, koje je pripremila za djecu i supruga. Već nakon prvih mjesec dana novog prehrambenog režima skinula je 30 kilograma, što je bio rekord, ali i poticaj da nastavi s tim dalje. Kilogrami su nestajali, ali ne takvim tempom kao u prvome mjesecu.

Žudi za pomfritom

Rekla nam je kako nikad nije bila opterećena izgledom, ali se sad osjeća puno bolje. Kao da je u novom tijelu. Čokoladu nikad nije jela jer je od nje dobivala osip. Jedino žali za pomfritom. Ne gladuje, ali je svega željna. Osobito hrane koje se odrekla.

- Život mi se poboljšao jer sad imam volje i za izlaske sa suprugom, što mi se ranije nije dalo jer sam bila češće umorna. Sad imam osjećaj da ću poletjeti. No drugi mi je problem sad garderoba, jer sve moram nanovo kupovati, a stare stvari sam podijelila drugima kako me ne bi podsjećale na vrijeme dok sam bila prava bucka - rekla nam je na rastanku. Svima koji se bore s kilogramima ova uporna i odlučna Bjelovarka savjetovala je da radi zdravlja pripaze na liniju. Kaže kako se ona uvjerila da je sad puno bolje volje te mnogo zdravija i pokretljivija nego što je bila početkom godine.

Jede meso te salatu iz malog tanjura

Za doručak pojede dva jajeta, ručak se sastoji od komadića mesa i puno svježe salate. Tim namirnicama natrpa maleni tanjur, koji je pun, tako da ima osjećaj da jede puno, kao i prije. Večera se sastoji od polovice onoga što je jela za ručak.

Najčitaniji članci