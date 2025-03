Marinela provela noć kod Šime i postala glavna negativka: 'Ona ima neku taktiku, igra ulogu...'

Marinelino druženje sa Šimom i noćenje u njegovoj vili iduće će jutro biti glavna tema među djevojkama. Svaka od njih imat će svoje viđenje situacije, ali i pretpostavke o tome što su skupa radili.

U isto vrijeme, Marinela i Šime uživat će u zajedničkom doručku uz bazen.

- Da je neka druga djevojka bila na mom mjestu, ne znam kako bih to podnijela... Mogu razumjeti njihove osjećaje - kazat će Marinela, plašeći se pomalo susreta s ostalim djevojkama.

Foto: rtl

Po dolasku u vilu, one će odmah željeti doznati kako joj je bilo, a neke će pokazati i popriličnu dozu ljubomore. No Marinelina tajnovitost i način na koji je odlučila prepričati spoj sa Šimom većinu će djevojaka poprilično naljutiti.

- Ima neku taktiku, igra ulogu. Ne mogu je shvatiti, ne mogu prepoznati autentičnost. Čini mi se kao da je fejk - priznat će jedna od njih.

I cocktail-party koji će uslijediti vrtjet će se oko Marinele i Šime.

Foto: rtl

- Mogla bi biti neka drama... Osjećam energiju djevojaka - zaključit će Marinela, koja će se jednoj djevojci pokušati opravdati kako bi spriječila dodatne tračeve, no razgovor će krenuti u posve suprotnom smjeru, a njezine riječi stići će čak i do Šime: "Nema iskrene namjere... Mislim da je ona došla ovdje samo zbog promocije i to je danas pokazala... Moja savjest ti govori da ti to moram reći."

- Slušam, upijam i, iskreno, ne mogu sebi doći - poručit će zatečeni Šime.

Foto: rtl

Hoće li mu novonastala situacija otvoriti oči, hoće li vjerovati Marineli i tko napušta vilu, pokazat će nova epizoda showa 'Gospodin Savršeni', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.