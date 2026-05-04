TEŠKI UVJETI

Marini pozlilo nakon poligona u Survivoru: Hoće li moći dalje?

Foto: NOVA TV

Nakon povratka, kandidati su morali iznova izgraditi kamp, dok su iscrpljujuće temperature dosezale gotovo 40 stupnjeva

Polufinalna borba na otoku u Dominikanskoj Republici donijela je intenzivne izazove i snažne emocije među natjecateljima. Nakon povratka, kandidati su morali iznova izgraditi kamp, dok su iscrpljujuće temperature dosezale gotovo 40 stupnjeva.

Tijekom zahtjevnog i dugotrajnog poligona, sreća je odlučivala tko će s kim odmjeriti snage, a natjecatelji su pokazali i fizičku i mentalnu izdržljivost. Vanesa je istaknula svoj doprinos timu: „Već na prvom poligonu pokazala sam da sam plemenu nešto donijela.“ Marina je, unatoč izazovima, ostala usmjerena na cilj: „Voljela bih dokazati da sam zasluženo tu i pokazati gdje ide pehar.“ Roko se osvrnuo na odnose i odluke iz prethodnih faza: „Otvoreno sam rekao da se ne slažem s Markovom odlukom da na velikom vijeću izbaci Paulu, samo da bi meni olakšao ulazak u finale.“

Adrijana je ostala dosljedna svom pristupu: „Oduvijek sam govorila da ću ići dalje sama, bez dogovora s drugima“, dok je Njegoš naglasio važnost savezništava: „Ponosan sam na moje saveznike.“ Marko je bio zadovoljan vlastitim putem: „Zadovoljan sam što sam, pokraj svega, osvojio osobni imunitet i došao do polufinala.“

Natjecanje je dobilo dodatnu emotivnu dimenziju dolaskom bliskih osoba. Naime Vanesa u žutom i Marko u zelenom plemenu osvojili su nagradu zbog koje su mogli povesti na polufinale po dvije osobe. Vanesa je povela majku Katu i prijateljicu Tonku, a Marko je podijelio nagradu s Njegošem. Tako je on poveo svoju djevojku Isidoru, a Marko svog brata Njegoša. Podrška je bila snažna, a riječi ohrabrenja nisu izostale: „Vjerujem u svoju kćer, uvijek“, rekla je Vanesina majka Kata, dok je prijateljica Tonka dodala: „Njezini protivnici su opasni, ali ona je opasnija.“

Ipak, iscrpljenost i visoka temperatura imali su utjecaja na kandidate, pa je nakon poligona Marini pozlilo te je na kratko izgubila svijest. Hoće li moći nastaviti dalje ne propustite pogledati u nastavku polufinalne borbe u idućoj epizodi Survivora na Novoj TV!

