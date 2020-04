Marinko u suzama: 'Pojavila se emocija koju potiskujem u sebi'

U finalnom tjednu sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' parovi odlučuju žele li nastaviti razvijati ljubavni odnos s partnerom s kojim su ga eksperti spojili ili želi to okončati. Marinko Matejak (47) i Valentina Hržić (45) cijelo vrijeme tijekom showa su imali prijateljski odnos.

- Jako mi je drago što smo se Marinko i ja upoznali. To ćemo pamtiti cijeli život - rekla je Valentina, a Marinko je otkrio kako je dosta puta u životu bio povrijeđen.

- Opekao sam se u životu. Ne volim se vezati emocionalno za nikoga. Inače sam većinom hladan prema ženama, ali eto, dogodilo se - rekao je Marinko te priznao kako će mu Valentina nedostajati i da mu je teško.

Foto: RTL

Valentina je za njega imala samo riječi hvale te govorila kako je džentlmen, a Marinko je rekao kako je osjetio između njih nešto više od prijateljstva.

- Prvi put se pojavila ova neka emocija koju potiskujem u sebi - rekao je Marinko u suzama. Kaže lakše bi mu bilo otići da su se svađali.

Foto: RTL

Nakon što su tri dana bili odvojeni, Valentina i Marinko su se našli i donijeli konačnu odluku.

- S tobom sam prepoznao sebe i svoje greške i vidio sam da mogu biti bolja i drugačija osoba. Nadam se da ćeš mi dozvoliti da se još više približim tvom ranjenom srcu. Spreman sam pružiti našoj vezi nastavak i ostati uz tebe, a što će dalje s nama biti sada ovisi samo o tebi - kazao je Marinko Valentini na ceremoniji, koja se jedna suzdržala od suza, pogotovo zato što ne dijeli jednake osjećaje s njim.

Foto: RTL

- Nažalost, za nešto više od prijateljstva trenutno nisam spremna i iskreno se nadam da ćeš to razumjeti i da te to neće povrijediti jer to najmanje želim. Prije nego što se rastanemo kao par, želim ti zahvaliti na svim trenucima koje smo do sada podijelili, ali isto tako jedno veliko hvala na svim budućim zajedničkim trenucima koje ćemo doživjeti jer prijateljstvo uvijek ostaje dijeljenje koje će za nas trajati zauvijek, nadam se - rekla je Valentina. Vidno razočaran Marinko je rekao kako ga Valentina nije povrijedila i da joj ne zamjera ništa.