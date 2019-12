Marino: Nadam se da ćemo biti skupa do kraja života Sara i ja

Iskreno... Ne znamo tko je kome prvi prišao. Sve nam je to još u magli, jer je taj period prvih tjedana u showu bio vrlo stresan. Skoro se ničega ne sjećamo, pričaju nam Sara Sitarić (19) i Marino Marušić (26), koji su ljubav pronašli u “Životu na vagi”.

POGLEDAJTE VIDEO O KANDIDATIMA SHOWA:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sara iz Ladimirevaca i Marino iz Zadra prvo su u kući “Života na vagi” postali jako dobri prijatelji, ali kako je vrijeme prolazilo, shvatili su da tu postoji i nešto više od prijateljstva. Danas, kad je show završio, priznaju kako uživaju u malo samoće.

Foto: Instagram

- Dobro nam je vani jer se možemo maknuti od svih. Možemo otići u kino, u šetnju i družiti se kao normalni ljudi - pričaju nam kroz smijeh zaljubljeni, ali i osjetno mršaviji Marino i Sara.

On je uoči ulaska u show imao čak 167,1 kg, da bi emisiju završio sa 109,2 kg, dok je ona sa 137,7 “pala” na 103 kg.

Foto: RTL

- Nisam imao puno djevojaka, sa Sarom je potpuno drugačije jer je stvarno posebna i drugačija od ostalih kojekakvih djevojaka te se nadam da ću ostati s njom do kraja života - priča nam Marino, koji je bio i finalist, ali ostao je bez glavne nagrade od 150.000 kuna. No Sari to ni najmanje ne smeta.

- Postigli smo odlične rezultate, bila bih nezahvalna kad bih rekla da sam nezadovoljna. Nama je najbitnije zdravlje - kaže Sara.

Par je već dobio i blagoslov roditelja, koji su im velika podrška. Mali problem stvara im udaljenost, ali znaju da to mogu pobijediti.

Foto: RTL

- Takva veza nosi odricanja. Posjećujemo se na nekoliko dana i izdržavamo - dodaju nam simpatično golupčići, koji zajedno i vježbaju.

- Trčimo po Zadru. Nekad je bolje sam vježbati, ali u paru je zanimljivije - kažu za kraj.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':