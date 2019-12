Roko: Krio sam emocije ispod debljine, a sad sam novi čovjek

'Život na vagi' pamtit ću po suzama i po najboljoj odluci koju sam mogao donijeti, rekao je Robert Baković Roko (42), pobjednik showa. U show je ušao sa 169,1 kilogramom, a na finalnom vaganju imao je 92,9, što je 76,2 kilograma manje.

- Gledao sam da sam sebi u glavi dokažem da mogu - kaže Roko za RTL, kojeg su u show prijavili supruga Ana, sestra Ivana i sestrična Martina.

- Krio sam svoje emocije ispod sve te debljine. Sad sam novi čovjek, mirniji, u konačnici sretan - tvrdi Roko. Njegova snaga i motivacija bila je obitelj te želja da s djecom provodi kvalitetno vrijeme.

- Na početku sam imao krizu. Glavom sam još bio vani i nisam bio fokusiran. Prilikom dolaska Bare u kuću bio sam fasciniran tim čovjekom. To me dosta emotivno dirnulo, ali istodobno mi je to bio snažan poticaj u ostvarenju svojega cilja - rekao je.

Djeca i supruga oduševljeni su njegovom transformacijom.

- Djeca stalno govore: ‘Tata više nije debeli, ha, ha’. Čak me moja najmlađa kći Eva nije prepoznala na prvu - kaže Robert, koji će s djecom sad provoditi više vremena igrajući sport.

