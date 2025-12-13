Marino Vrgoč nije pobijedio, ali osvojio je srca diljem Europe

Marino Vrgoč (10) večeras u Gruziji nije pobijedio na Dječjem Eurosongu, ali je učinio nešto jednako važno - osvojio je srca gledatelja diljem Europe. Hrvatski predstavnik završio je na 14. mjestu, ali njegov nastup s pjesmom 'Snovi' ostavio je trag koji se ne mjeri bodovima.

Na pozornici je Marino djelovao sigurno, smireno i prirodno, kao da mu je ondje mjesto. Jednostavan, ali pažljivo promišljen scenski nastup pratio je emociju pjesme, a Marino je, unatoč svojoj dobi, pokazao zrelost i samopouzdanje koje su mnogi odmah primijetili.

Foto: HRT

Društvene mreže ubrzo su se ispunile komentarima gledatelja.

'Za sada, najbolja pjesma. Scenski nastup je pratio, a on je, iako tako mali, pokazivao veliko samopouzdanje', napisao je jedan fan. Drugi su isticali toplinu nastupa: 'Hrvatska je jednostavna, ali stvarno simpatična. Gotovo da ima nostalgičan prizvuk.'

Posebno je emotivno dočekan povratak Hrvatske nakon 11 godina pauze. 'Dobrodošla natrag nakon 11 godina. I lijepa pjesma za povratak', poručili su gledatelji, dok je jedan komentar mnoge nasmijao i raznježio: 'Hrvatska ima svog Johnnyja Logana. Preslatka pjesma i izvođač!'

Foto: HRT

Nizale su se i poruke podrške poput: 'Bravo, Hrvatska, to je stvarno bilo nevjerojatno!'

Pobjedu na ovogodišnjem Dječjem Eurosongu odnijela je francuska predstavnica Lou Deuloze, ali Marino Vrgoč večeras je pokazao da se uspjeh ponekad mjeri drugačije. Osmijesima, emocijom i onim osjećajem da si, barem na nekoliko minuta, dotaknuo gledatelje i ostao zapamćen.

Foto: HRT