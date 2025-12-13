Obavijesti

Show

Komentari 0
Bodovi su izostali, emocije nisu

Marino Vrgoč nije pobijedio, ali osvojio je srca diljem Europe

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Marino Vrgoč nije pobijedio, ali osvojio je srca diljem Europe
7
Foto: HRT

Iako je završio na 14. mjestu, naš predstavnik na Dječjem Eurosongu nastupom i pjesmom osvojio je gledatelje. Pokazao je da se uspjeh ne mjeri samo bodovima

Marino Vrgoč (10) večeras u Gruziji nije pobijedio na Dječjem Eurosongu, ali je učinio nešto jednako važno - osvojio je srca gledatelja diljem Europe. Hrvatski predstavnik završio je na 14. mjestu, ali njegov nastup s pjesmom 'Snovi' ostavio je trag koji se ne mjeri bodovima.

NA VELIKOJ POZORNICI Marino Vrgoč u potpunosti je oduševio 'Snovima': Evo kako je izgledao njegov nastup...
Marino Vrgoč u potpunosti je oduševio 'Snovima': Evo kako je izgledao njegov nastup...

Na pozornici je Marino djelovao sigurno, smireno i prirodno, kao da mu je ondje mjesto. Jednostavan, ali pažljivo promišljen scenski nastup pratio je emociju pjesme, a Marino je, unatoč svojoj dobi, pokazao zrelost i samopouzdanje koje su mnogi odmah primijetili.

Foto: HRT

Društvene mreže ubrzo su se ispunile komentarima gledatelja.

'Za sada, najbolja pjesma. Scenski nastup je pratio, a on je, iako tako mali, pokazivao veliko samopouzdanje', napisao je jedan fan. Drugi su isticali toplinu nastupa: 'Hrvatska je jednostavna, ali stvarno simpatična. Gotovo da ima nostalgičan prizvuk.'

Posebno je emotivno dočekan povratak Hrvatske nakon 11 godina pauze. 'Dobrodošla natrag nakon 11 godina. I lijepa pjesma za povratak', poručili su gledatelji, dok je jedan komentar mnoge nasmijao i raznježio: 'Hrvatska ima svog Johnnyja Logana. Preslatka pjesma i izvođač!'

Foto: HRT

Nizale su se i poruke podrške poput: 'Bravo, Hrvatska, to je stvarno bilo nevjerojatno!'

Pobjedu na ovogodišnjem Dječjem Eurosongu odnijela je francuska predstavnica Lou Deuloze, ali Marino Vrgoč večeras je pokazao da se uspjeh ponekad mjeri drugačije. Osmijesima, emocijom i onim osjećajem da si, barem na nekoliko minuta, dotaknuo gledatelje i ostao zapamćen.

Foto: HRT

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo su blagdanske kombinacije Maje Šuput: Pogledajte kako je sve pjevačica pozirala za Božić
FOTO

Ovo su blagdanske kombinacije Maje Šuput: Pogledajte kako je sve pjevačica pozirala za Božić

Maja je, od rođenja sinčića Blooma, svake godine s njim pozirala za Božić te s bivšim suprugom Nenadom. Fotografije je objavljivala na društvenim mrežama i čestitala blagdane pratiteljima
Gdje za doček Nove godine? Donosimo vam popis koncerata, evo i koliko će ih gradovi platiti
VELIKI VODIČ

Gdje za doček Nove godine? Donosimo vam popis koncerata, evo i koliko će ih gradovi platiti

Od Zagreba, Istre, Kvarnera pa sve do Dalmacije i Slavonije, svaka destinacija pripremila je jedinstveni doživljaj
Francuska pobijedila na Dječjem Eurosongu 2025. u Gruziji!
ZAVRŠILO NATJECANJE

Francuska pobijedila na Dječjem Eurosongu 2025. u Gruziji!

Najviše glasova publike i žirija osvojila je Lou Deleuze. Drugo mjesto zauzela je Ukrajina, a treće Gruzija. Hrvatska je završila na 14. mjestu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025