'Mario je moga sina prihvatio kao svojeg. Ne pravimo razliku'

Tia i Mario Mamić ove jeseni proslavit će treću godišnjicu braka. Za RTL Exkluziv otkrila je kako su se upoznali kada je ona radila na jednom projektu i bila je potpuno usredotočena na posao. Nije joj bilo na kraju pameti da će se zaljubiti i krenuti u nešto.

- Mi smo odmah znali da je to to - rekla je Tia. Tia s košarkašem Chrisom Warrenom ima sina Dominica, dok Mario s bivšom voditeljicom Monikom Kravić ima dva sina, Jakova i Josipa. Kaže kako ne prave nikakvu razliku među djecom.

Foto: Privatni album

- Mario ne pravi razliku između mog sina i njegovih sinova. Djeca su braća i odrastaju kao braća i mi ih tako odgajamo - dodala je. Osim toga, ispričala je kako ima ženu koja joj pomaže u domaćinstvu kada je ona odsutna zbog posla. No, ona i Mario tvrdi, trude se obavljati većinu posla oko djece.

Foto: screenshot/

Mario ju voli razveseliti buketom ruža i tulipana svaki tjedan, a ona njemu kuha. Devetogodišnji sin Dominic ljeta i svaku drugu zimu provodi s ocem u Americi. Ona i Chris dogovorili su se da će interes sina staviti na prvo mjesto.

- Mario se, kad smo on i ja tek krenuli, našao s Chrisom i rekao mu da je on njegova produžena ruka, da nije tu ga ga ničim zamijeni, nego je jednostavno htio da ga upozna, da vidi da je dobar i normalan čovjek, da je tu za Dominica, da zna da je teško jer tata nije stalno tu, ali da može računati na njega - zaključila je Tia.

Foto: Privatni album

Podsjetimo, pokćerka političara Ljube Jurčića u listopadu 2017. godine udala se za Marija Mamića. Par nikada nije javno govorio o svojoj vezi, no šuška se kako je ljubav planula na otoku Pagu godinu dana prije raskošnog vjenčanja. Par je zatim Novu godinu dočekao u Dubaiju, potvrdio vezu na društvenim mrežama te očito shvatio da je 'to to'.

Vjenčanje je bilo u zagrebačkom hotelu Westin pred stotinjak uzvanika, a mladenka je blistala u prekrasnoj vjenčanici poznate domaće dizajnerice Matije Vuice.