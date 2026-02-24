Obavijesti

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Mario Petreković gradi kuću: Prije je živio u oronuloj tvornici, ondje nije imao ni WC...
Foto: Instagram/Vjeran Zganec/Pixsell

Nakon što je prije godinu dana prodao svoj luksuzni stan u Samoboru, Petreković je krenuo u izgradnju vlastite kuće

Admiral

Poznati hrvatski komičar, voditelj i glumac Mario Petreković s pratiteljima je podijelio veliku i sretnu vijest. Nakon što su prije godinu dana prodali svoj luksuzni stan u Samoboru, Petreković, njegova partnerica Aleksandra Kramberger i njihove dvije kćeri, Marla i Una, kreću u novu životnu avanturu – izgradnju vlastite kuće.

Mario je objavio simpatičnu fotografiju i video koji prikazuju cijelu obitelj na gradilištu. Na blatnjavoj parceli, uz bager u pozadini, obitelj pozira s lopatom, simbolično označavajući početak radova. Mario, u svom prepoznatljivom stilu, nosi veselu žutu kapu u obliku pileta, dok Aleksandra i djevojčice pomažu u "prvom kopanju".

"Cure, mama, tata i lopata! Prije dvije godine smo našli zemljicu, a danas smo lopatom krenuli u izgradnju naše kuće", napisao je Petreković u opisu objave, otkrivajući da je put do ovog trenutka trajao dvije godine.

Video prikazuje obitelj kako se zajedno bori s lopatom i blatom, a sve je popraćeno smijehom i veseljem, što je postalo zaštitni znak njihovog profila. Objava je u kratkom roku prikupila brojne pozitivne komentare i čestitke pratitelja. "Sretno, dragi ljudi", "Sretno i blagoslovljeno", "Bravo", samo su neke od poruka podrške koje su im uputili obožavatelji.

Podsjetimo, početkom 2025. godine par je objavio da prodaje svoj jedinstveno uređeni penthouse u Samoboru. Luksuzni stan od 151 četvornog metra s velikom terasom prodavao se za cijenu od otprilike 399.500 €. Tada su izjavili kako su spremni za "novu avanturu" sa svojim kćerima, jasno dajući do znanja da traže dom primjereniji za rastuću obitelj.

