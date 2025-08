Mario pobijedio u duelu sluga, a Davorov čarobni kamen unio pomutnju na imanju: 'Nije fer...'

Jutro na imanju nekima je počelo radno. Novi sluge Nikolina i Mario primili su se hranjenja životinja i pripreme doručka za obitelj.

Na dvorištu, Davor je razmišljao o sudbini svog klana. Odlučio je lagati ostalima kako je dobio poseban kamenčić koji mu nosi brojne pogodnosti kako bi ih zainteresirao i možda natjerao da stanu uz njega.

Foto: RTL

„Cilj je prvotno moja zaštita, a druga stvar je da se tresu na glasanjima... Neznanje je strah“, poručio je.

Darko, Ivan i Doroteja odvojili su se od ostalih i sami krenuli raditi na tjednom zadatku – izradi glamping kućice. Manuela, Manja i Anđa plele su košare.

Manuela je smatrala da su svi kandidati u svom svijetu, kalkuliraju i planiraju: „Velika je kriza u odnosima ovdje kod nas!“

Odlučila je informaciju o Davorovom kamenu prepričati Anđi.

Foto: RTL

Na imanje dolazi Nikolina Pišek je vrijeme je za duel sluga – Nikoline i Marija, u kojem jedno od njih može osvojiti značajnu prednost u glasanju. U igri 'Trk u vrećama' morali su što prije proći poligon, i to pet puta.

U napetoj, ali i zabavnoj igri bolje se snašao Mario i odnio pobjedu, dok je Nikolina u nedostatku snage gotovo morala odustati. Kao gubitnica, dobila je dva kamenčića koja znače i prva dva glasa protiv nje na idućem glasanju.

Foto: RTL

O rezultatima duela nastavilo se pričati na imanju. Dobar dio kandidata složio se da Marija neprestano nepravedno podcjenjuju.

„Danas je Nikolina pokazala kakav vođa može biti... Vidio sam danas tko je i što je Nikolina“, smijao se Davor, koji je smatrao da će ona sigurno tražiti sto izlika zbog svog poraza.

„Bruka me, ali što da radim, nisam to uspjela napraviti. Joj, da mi je otići doma“, žalila se u isto vrijeme Nikolina svojem klanu.

Anđa je odlučila trač o Davorovom kamenu proširiti dalje, a prvi se na udaru našao Darko.

Foto: RTL

„Mislim da bi taj kamen mogao ugroziti nekoga od nas, moramo biti spremni“, kazala mu je.

„Tu može biti svašta, možda ga može koristiti za glasanje“, mozgao je Darko.

Mario, pobjednik u duelu sluga, odlazi u šumu, gdje će prespavati. A baš kao i Doroteja prošlog tjedna, ondje je našao tragove koji ga mogu povesti u finalni tjedan.

Iako im je prošli tjedan Hamdija kazao kako neće doći, ipak je odlučio posjetiti farmere i ponuditi im proizvode. Pred njega su stigli vođa Davor, Dario i Rebecca.

Foto: RTL

Davor je odlučio uzeti više hrane i „srezati“ količinu kave na imanju, a to su mu ostale kavopije posebno zamjerile: „Frajer nema pojma!“

A lažna priča o njegovom kamenu proširila se i dalje. Darko, Doroteja i Ivan smatrali su kako nije pravedno da baš Davor od svih ljudi ima posebne povlastice: „Nije pošteno! Nije nikome drago... Ne znamo ni kojom zaslugom ni na koji način ga je dobio!“

Dosad neutralna Manuela, priznala je kako razmatra mogućnost da se prikloni Davorovom klanu: „Što god mi prodaju može proći, ali možda zapravo nije tako! To što on nosi taj kamenčić može biti i izmišljotina. Ma, boli me briga za kamen mudraca, ja ne idem u klanove.“

Foto: RTL

I Rebecca je otkrila tajnu taktiku – glumit će da se sve više priklanja Davoru i Dariju: „Nema šanse da me pridobiju!“

Davor je, pak, smatrao drugačije. Bio je siguran da su se zbog njegove priče o kamenu svi počeli okupljati oko njega.

„Uspijeva moj plan da ih sve izludim, da ih držim u neizvjesnosti, ne znaju što imam i tko je na meti. U moju zamku su upali svi – i moj klan, i drugi klan“, poručio je Davor.

Foto: RTL

Hoće li njegova laž potrajati ili će ga kandidati otkriti, pokazat će nova epizoda 'Farme', sutra od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.