Mariza uoči dolaska u Šibenik i Opatiju: 'Hrvatska publika i ja imamo posebnu povezanost...'

Jedna od najvećih diva današnjice, kako je naziva glazbena kritika, i kraljica fada Mariza u četvrtak, 1. kolovoza nastupit će na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku, a već idućeg dana, 2. kolovoza fado magiju donijet će i na opatijsku Ljetnu pozornicu.

- Osjećam se povezano s hrvatskom publikom. Možda zato što imate more, možda zato što imamo slične duše. Nadam se da će koncerti u Šibeniku i Opatiji imati istu magiju i dovesti mi jednako divnu publiku kakva je nedavno bila na mom koncertu u Lisinskom - rekla je Mariza uoči nastupa u Šibeniku i Opatiji.

Glazbeni kritičari ističu njezinu nevjerojatnu moć, nazivajući je, ne samo najboljom fado pjevačicom, već i jednom od najvećih diva današnjice.

- Fado je za mene poput disanja, ne mogu se zamisliti bez portugalske duše u meni. Ništa na mojim nastupima nije lažno, nije unaprijed osmišljeno - skromna je Mariza.

Foto: PROMO

Čak i oni koji ne razumiju portugalski jezik osjećaju duboku iskrenost i strast u njenom pjevanju. Evo kako su njene nastupe opisali neki od najprestižnijih svjetskih medija: "Marizin nastup je zapanjujuć... glasom doseže vrhunce koji su samo mali korak od suza." - The New York Times; "Mariza čini da melankolija bude tako luksuzna da nećete tražiti lijek." - Time Out, New York.

Ova portugalska umjetnica, koja je tijekom posljednjih 20 godina osvojila srca ljubitelja glazbe diljem svijeta, obećava uistinu nezaboravan glazbeni doživljaj u što se domaća publika nedavno uvjerila u rasprodanom Lisinskom. Mariza je svoju impresivnu karijeru započela prije dva desetljeća, evoluirajući iz lokalne senzacije u Lisabonu do svjetski poznate zvijezde.

Njezin prvi album, “Fado em Mim,” objavljen 2001. godine i brzo je osvojio međunarodnu scenu, a Mariza je uskoro postala prepoznatljivo ime na nekim od najprestižnijih svjetskih pozornica, uključujući parišku Olympiju, londonski Royal Festival Hall i newyorški Carnegie Hall.Osim što je nagrađivana brojnim platinastim albumima i priznanjima diljem svijeta, Mariza se ističe po svojoj autentičnosti i iznimnom glazbenom talentu. Njezin repertoar čvrsto je ukorijenjen u klasičnom i suvremenom fadu, a proširuje se na ponekad uključivanje kapskih morna, brazilskih i španjolskih klasika te drugih tema koje su joj posebno drage.

Foto: PROMO

Najnovije izdanje, “Mariza Sings Amália,” posvećeno je stotoj obljetnici kraljice fada Amálie Rodrigues. Ovaj album predstavlja intrigantan kontrapunkt prema prethodnom “Canta Amália,” s modernijim pristupom koji vješto kombinira trenutno popularne međunarodne glazbene stilove s tradicionalnim elementima.

Ulaznice za koncerte možete nabaviti u sustavima Eventim i Mojekarte.hr.