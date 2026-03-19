Marjan oduševio jelima, ocjene podijelile gledatelje: 'Za stolom jedna priča, ocjene druga...'

Trećeg dana slavonskog tjedna 'Večere za 5' kuhao je Marjan i za svoju večeru osvojio 72 boda. Večer je započeo predjelom, slanim rolicama od kora i namaza, a za glavno jelo pripremio je lazanje s domaćom tjesteninom, koju je zamijesila njegova supruga Nives. Za kraj je poslužio tortu. Iako su neki natjecatelji bili zadovoljni jelima, ocjene su podijelile i njih i gledatelje.

Snežana je bila oduševljena i istaknula kako je hrana bila najbolja dosad te je domaćinu dala maksimalnih deset bodova, baš kao i Marin. Željka je večeru ocijenila s devet bodova jer joj je predjelo bilo preslano i prezačinjeno, dok je Mladen bio najstroži i dao sedam bodova uz komentar da nije u potpunosti zadovoljan.

Kad je riječ o atmosferi, Marin je dao deset bodova, Željka i Snežana po devet, dok je Mladen dao osam, uz napomenu da je atmosfera bila dobra, ali da mu je ipak nešto nedostajalo. Upravo su takve razlike između komentara i ocjena zasmetale gledateljima.

- Za stolom sve bomba, a kad ocjenjuju… - napisao je jedan gledatelj, dok je drugi dodao: 'Po meni zaslužuje sve desetke'.

- U emisiji svi oduševljeni, a ocjene nisu baš dobre - jedan je od komentara koji se često ponavljao, a dio gledatelja smatra da natjecatelji ponekad previše kalkuliraju pri dodjeljivanju bodova.

'Opet za stolom jedna priča, ocjene druga', pisali su.