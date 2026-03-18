Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVA EPIZODA

Marjanu je supruga pomogla s desertom, evo što je na to rekla ekipa iz popularne 'Večere za 5'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
10
Foto: RTL

Admiral

Treći dan slavonskog tjedna 'Večere za 5' red je bio na Marjanu da ugosti veselu ekipu i pripremi im večeru. Za svoju večeru današnji domaćin osvojio je 72 boda.

VOLI NOGOMET I KUHANJE U Večeri za 5 kuhat će Marjan: Evo što priprema za svoje goste
U Večeri za 5 kuhat će Marjan: Evo što priprema za svoje goste

Pripremu je započeo predjelom nazvanim 'Ferguson', a riječ je bila o slanim rolicama. Povezao je 5 kora jajetom i spekao a onda dodao namaz i zarolao u rolice. Zatim je pripremao glavno jelo, lazanje sa svježom, domaćom tjesteninom, koju je zamijesila njegova supruga Nives a on ga je razvaljao i složio u lazanje.

- Mislim da bi supruga bila ponosna da vidi kako pazim na detalje - rekao je Marjan.

Foto: RTL

- Nisam dobar baš sa slasticama i kolačima, ali tu je moja Nives koja mi je pomogla s pripremom deserta - iskreno je rekao Marjan.

- Ovo izgleda kao kirbaj neki na selu, svega po malo, bit će zabavno - komentirao je Marin gledajući sve sastojke, a Marjan najavio: 'Ma bit će ovo super, neće ovo biti večera za pet, bit će za deset.'

Foto: RTL

Vesela ekipa pjevajući je stigla svom domaćinu koji je izašao i dočekao goste sa sviračima pa su odmah na početku zasvirali i zapjevali.

- Ovo obožavam, mogla bi tu biti cijelu noć - zadovoljno je komentirala Snežana.

- Što se mene tiče, možemo ovdje i ostati - zadovoljno je komentirao Mladen, a Željka rekla: 'Marjan je napravio fantastičan doček, tamburaši su bili odlični.'

Foto: RTL

Ekipa se zatim popela gore i smjestila za stol. Predjelo Mladena nije impresioniralo jer je smatrao da nedostaje soli i papra, ali zato je Snežana bila oduševljena i rekla: 'Okusi fenomenalni, sve se jedno s drugim slaže i sljubi.'

Foto: RTL

Glavno jelo stiglo je pred goste i lazanje su se svidjele ekipi, pogotovo gostima, a Željki se posebno svidjela domaća tjestenina u lazanjama.

- Marjane svaka ti čast, vratio si mi ljubav u lazanje - rekao je Marin, a Mladen ipak nije bio oduševljen i komentirao je kako mu je sir težak.

Foto: RTL

Nakon glavnog jela Marjan je zamolio Željku i Snežanu da mu pomognu s desertom.

- To što mu je supruga pomogla s desertom neće utjecati na moju ocjenu - rekla je Željka.

- Tko god da je radio tortu, torta je prekrasna i svaka mu čast, nema veze što mu je žena pomagala - rekao je Mladen.

- Torta je bila jako lagana, ukusna, ne preslatka - zaključila je Željka.

Foto: RTL

Nakon večere Marjan je zamolio goste da mu se za uspomenu potpišu na nogometnu loptu, a on je zatim podijelio svojim gostima poklone s domaćim slavonskim proizvodima.

Preostalo je ocijeniti večeru.

- Nisam baš nešto prezadovoljan - komentirao je Mladen i dao domaćinu sedam.

- Hrana je danas bila najbolja od svih večeri - zadovoljno je komentirala Snežana, koja je domaćici, kao i Marin, dala maksimalnih deset, a Željka devet bodova jer joj je predjelo bilo prezačinjeno i preslano.

Za atmosferu je dobio deset od Marina, devet od Željke i Snežane te osam od Mladena, koji je rekao: 'Atmosfera je bila dobra, mogla je biti još i bolja, ali nešto mi je malo falilo osam.'

Foto: RTL

Sutra je ekipa kod Marina, a kako će se provesti - ne propustite doznati u novoj epizodi 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizode su dostupne i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Antonija Blaće vodila je 'Život na vagi', a sad se i sama prepolovila: Evo kako izgleda
VIDLJIVA PROMJENA

FOTO Antonija Blaće vodila je 'Život na vagi', a sad se i sama prepolovila: Evo kako izgleda

Jedna od najprepoznatljivijih televizijskih voditeljica u Hrvatskoj već više od dva desetljeća uspješno gradi karijeru u medijima,a vodila je tijekom godina brojne emisije, među kojima je i 'Život na vagi'. I sama priznaje kako njena kilaža oscilira, a na novim je fotografijama vidljivo kako je uspješno izgubila kilograme.
Pogledajte kako se Severina opušta na odmoru: Brčkanje u bazenu, fina hrana i skupi izlozi
UŽIVA U ITALIJI

Pogledajte kako se Severina opušta na odmoru: Brčkanje u bazenu, fina hrana i skupi izlozi

Popularna pjevačica oduševila je pratitelje detaljima s odmora u Italiji. Podijelila je niz opuštenih, ali i zavodljivih fotografija na kojima uživa uz bazen, upija sunce i ne skriva koliko joj godi mediteranski ritam. Uz prizore ukusne hrane, promatranja izloga i bezbrižnih trenutaka, Severina je pokazala kako izgleda pravi odmor.
Evo što vas ove srijede očekuje u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što vas ove srijede očekuje u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje ove srijede 18. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026