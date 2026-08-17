Meri Banovac objavila vrlo neprimjeren video o požaru, ubrzo ga obrisala i ispričala se

Influencerica Meri Banovac u nedjelju je na TikToku objavila video koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, a shvativši pogrešku, brzo ga je uklonila. No drugi su korisnici već počeli dijeliti video. Naime, u spornom videu Meri koristi audio zapis u kojem se govori o tome kako je deset ljudi poginulo u požaru u Bronxu, što je s obzirom na nedavne velike požare koji su poharali Hrvatski vrlo osjetljiva tema, zbog čega su je brojni korisnici počeli prozivati i ukazivati na neprimjerenost takvog sadržaja nakon tragedije.

Kasnije se putem svom Instagram profila oglasila i sama Meri. Na Instagram Storyju je napisala da je objavljeni video bio "potpuno nepromišljen i neprimjeren s obzirom na tragediju koja se dogodila" te da ga je uklonila nekoliko minuta nakon objave.

"Nije mi bila namjera ismijavati tragediju niti ljude koji su njome pogođeni, ali namjera ne mijenja činjenicu da sam pogriješila. Žao mi je. Trebala sam razmisliti prije nego što sam stisnula 'objavi'", napisala je.

Foto: instagram

Također je objasnila kako je još prije sporne objave bilo dogovoreno da će 19. kolovoza sudjelovati u humanitarnoj akciji i prikupljati sredstva za ljude pogođene požarom.

"To ne navodim kao opravdanje za svoju grešku, nego zato što mi je važno da pomoć ljudima kojima je potrebna ostane ono što je ovdje stvarno bitno", obrazložila je.

No i tu je objavu uskoro obrisala sa svog Instagram Storyja te objavila novu, kraću poruku u kojoj ne spominje humanitarnu akciju.

Foto: instagram

"Jučer sam objavila video koji je bio potpuno nepromišljen i neprimjeren s obzirom na tragediju koja se dogodila. Nekoliko minuta nakon objave sama sam shvatila koliko je video neprimjeren u kontekstu svega što se dogodilo i odmah sam ga uklonila. Nije mi bila namjera ismijavati tragediju niti ljude koji su njome pogođeni, ali namjera ne mijenja činjenicu da sam pogriješila. Žao mi je. Trebala sam razmisliti prije nego što sam stisnula 'objavi'", napisala je u novoj isprici.