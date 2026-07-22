U Španjolskoj živi s djevojkom Andreom Petrović, a na društvenim mrežama objavljuje fotografije i snimke iz privatnog života. Na snimkama je zapjevao i pjesme od Jakova Jozinovića
Marka Braića opet gledamo u 'San snova': Evo gdje je danas, nakon što je otišao iz Hrvatske
Glumca Marka Braića (35) ponovo gledamo u RTL-ovoj seriji "San snova", a nedavno je igrao u filmu "Lijepa večer, lijep dan". Nakon završetka showa "Survivor" u kojem je sudjelovao, glumac se preselio u Španjolsku.
Tamo živi sa svojom djevojkom Andreom Petrović. Tamo uživa u opuštenijem mediteranskom ritmu života, a rodnu Hrvatsku i dalje često posjećuje.
- Jako sam zaljubljen i konačno sam sretan na tom polju u životu - priznao je prije dva mjeseca Marko.
Njegovo srce osvojila je Andrea srpskih korijena, a glumac ne skriva koliko mu znači stabilan odnos i podrška partnerice. Na pitanje bira li ljubav ili karijeru, bez razmišljanja je odgovorio:
„Na svu sreću pronašao sam ljubav koja me podržava u karijeri, tako da me Bog nagradio s jednim i drugim.“
Iz Hrvatske mu nedostaje obitelj, a naročito nećaci.
- Isto tako, moja hrana iz vrta i jezik. Psovati ili ljutiti se na svom jeziku - priznao je za Story.
Otkrio je i kako su se on i Andrea upoznali na kampiranju.
- Prvi spoj nam je bio u šatoru, jako smiješna situacija i za nas najtočnije okolnosti. Znate kako kažu: “Partner/ica ti je onakav/a gdje je nađeš.” Odmah smo znali što i kako želimo i to je sve uvelike olakšalo. Situacija nas je vrlo brzo stavila u dosta zahtjevne okolnosti, što nam je pomoglo da se suočimo s izazovima koje ‘normalni’ parovi prolaze tek nakon minimalno pet godina veze. Ljubav i podršku koju doživljavam od nje nikada ranije nisam osjetio u životu - ispričao je.
Andrea je inače slikarica i tattoo majstorica, a priznao je kako ga je čak i tetovirala.
- Preporučio bih je svima, a naročito djevojkama. Radi fine line tetovaže i jako je nježna. Nisam imao osjećaj da me tetovira.
Na društvenim mrežama je i aktivan, a u posljednjim videima pokazao je svoje pjevačko umijeće i zapjevao pjesme Jakova Jozinovića. Pratitelji su bili oduševljeni.
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