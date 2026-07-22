Obavijesti

Show

Komentari 0
ZALJUBLJEN

Marka Braića opet gledamo u 'San snova': Evo gdje je danas, nakon što je otišao iz Hrvatske

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Marka Braića opet gledamo u 'San snova': Evo gdje je danas, nakon što je otišao iz Hrvatske
Foto: RTL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U Španjolskoj živi s djevojkom Andreom Petrović, a na društvenim mrežama objavljuje fotografije i snimke iz privatnog života. Na snimkama je zapjevao i pjesme od Jakova Jozinovića

Admiral

Glumca Marka Braića (35) ponovo gledamo u RTL-ovoj seriji "San snova", a nedavno je igrao u filmu "Lijepa večer, lijep dan". Nakon završetka showa "Survivor" u kojem je sudjelovao, glumac se preselio u Španjolsku.

Tamo živi sa svojom djevojkom Andreom Petrović. Tamo uživa u opuštenijem mediteranskom ritmu života, a rodnu Hrvatsku i dalje često posjećuje.

- Jako sam zaljubljen i konačno sam sretan na tom polju u životu - priznao je prije dva mjeseca Marko.

Njegovo srce osvojila je Andrea srpskih korijena, a glumac ne skriva koliko mu znači stabilan odnos i podrška partnerice. Na pitanje bira li ljubav ili karijeru, bez razmišljanja je odgovorio:

„Na svu sreću pronašao sam ljubav koja me podržava u karijeri, tako da me Bog nagradio s jednim i drugim.“

Iz Hrvatske mu nedostaje obitelj, a naročito nećaci.

GODI MU PROMJENA Glumac Marko Braić otkrio kako mu je živjeti u Barceloni: 'Konačno sam sretan u ljubavi'
Glumac Marko Braić otkrio kako mu je živjeti u Barceloni: 'Konačno sam sretan u ljubavi'

- Isto tako, moja hrana iz vrta i jezik. Psovati ili ljutiti se na svom jeziku - priznao je za Story.

Otkrio je i kako su se on i Andrea upoznali na kampiranju.

- Prvi spoj nam je bio u šatoru, jako smiješna situacija i za nas najtočnije okolnosti. Znate kako kažu: “Partner/ica ti je onakav/a gdje je nađeš.” Odmah smo znali što i kako želimo i to je sve uvelike olakšalo. Situacija nas je vrlo brzo stavila u dosta zahtjevne okolnosti, što nam je pomoglo da se suočimo s izazovima koje ‘normalni’ parovi prolaze tek nakon minimalno pet godina veze. Ljubav i podršku koju doživljavam od nje nikada ranije nisam osjetio u životu - ispričao je.

Andrea je inače slikarica i tattoo majstorica, a priznao je kako ga je čak i tetovirala.

- Preporučio bih je svima, a naročito djevojkama. Radi fine line tetovaže i jako je nježna. Nisam imao osjećaj da me tetovira.

Na društvenim mrežama je i aktivan, a u posljednjim videima pokazao je svoje pjevačko umijeće i zapjevao pjesme Jakova Jozinovića. Pratitelji su bili oduševljeni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ella pokazala kako peče burgere u čipkastom grudnjaku i tangicama: 'Koja si ti bomba'
UH!

FOTO Ella pokazala kako peče burgere u čipkastom grudnjaku i tangicama: 'Koja si ti bomba'

Nedjeljom lagano, napisala je Ella Dvornik, a onda pokazala kako kod nje izgleda opušteni vikend kod kuće
FOTO Sjećate se Lane Banely? Deset smo je godina gledali na TV-u, evo kako danas izgleda...
NEKADAŠNJA SPORTSKA NOVINARKA

FOTO Sjećate se Lane Banely? Deset smo je godina gledali na TV-u, evo kako danas izgleda...

Lana Banely bila je sportska novinarka i voditeljica na HRT-u, a onda se 2018. godine povukla iz javnog života i počela graditi novu karijeru...
Laura Gnjatović se sa svojih 191 cm ispružila pa oduševila sve
UŽIVA NA SUP-U

Laura Gnjatović se sa svojih 191 cm ispružila pa oduševila sve

Mankenka Laura Gnjatović uživa u Dubrovniku u morskim radostima. Kupa se s prijateljicom, vozi se na SUP-u i sve to dijeli sa svojim mnogobrojnim pratiteljima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026