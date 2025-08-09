Marko Bošnjak otkrio kako se s dečkom uskoro seli iz Hrvatske: 'Ljeto smo proveli na brodu'

Marko Bošnjak (21), koji je Hrvatsku predstavljao na Eurosongu pjesmom Poison Cake, ispričao je kako se upoznao s dečkom te kako provode ljeto. Naš pjevač je, kako doznaje Story, već dvije godine u vezi s misterioznim Španjolcem, a sad je otkrio da se skupa sele iz Hrvatske.

- Nismo u vezi na daljinu. Od samog početka bilo mi je važno da budemo fizički prisutni jedno drugome i rekao sam da takav odnos ne bih mogao graditi izdaleka. On se tada preselio u Hrvatsku i od tada živimo zajedno u Zagrebu - otkrio je Bošnjak za Story.

- Ipak, uskoro kreće nova faza jer se planiram preseliti izvan Hrvatske, ali ovoga puta idemo zajedno. Upoznali smo se u Zagrebu, gdje je došao posjetiti zajedničkog prijatelja. Ne bih rekao da je to bio sudbonosni trenutak, ali odmah sam osjetio nešto jako dobro u njemu. Ima tu rijetku smirenost i toplinu koja me privukla - rekao je, no nije htio otkriti identitet partnera.

- Uz njega učim biti odgovorniji prema sebi. Osim njega, važni su mi i neki bliski prijatelji te jedan dio obitelji. Ne treba ih biti puno, važno mi je da odnosi budu iskreni i mirni - istaknuo je pjevač.

Marko je sa svojim partnerom prvi put snimljen na brodu, a sad je otkrio kako su ovog ljeta odlučili obići hrvatske otoke i da im se to iskustvo jako svidjelo.

- Ove smo se godine odlučili za malo drugačiji ritam, nismo birali klasičan odmor, nego smo proveli vrijeme na brodu, obilazeći hrvatske otoke i istražujući nacionalne parkove. Bilo je to jako opušteno, ali i zanimljivo iskustvo koje nam je donijelo neke važne uvide o nama samima. Kad provodiš dane u prirodi, izvan svega poznatog, upoznaš drugu stranu osobe, ali i sebe - dodao je Marko.