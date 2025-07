'Postao sam prvi otvoreno gej pjevač u Hrvatskoj, a ismijali su me. Mržnja je bila bolesna...'

Glazbenik Marko Bošnjak, koji je ove godine predstavljaju Hrvatsku na Eurosongu, osvrnuo se na svojim društvenim mrežama na sudjelovanje na tom glazbenom natjecanju. Ono se ove godine održalo u švicarskom Baselu, a Bošnjak je Hrvatsku predstavljao s pjesmom 'Poison Cake' s kojom je pobijedio na Dori.

- Čak i na kortikosteroidima, bolestan do kraja, s glasom uništenim od istovremenog snimanja dviju TV emisija - ja sam to svejedno izveo. Bilo je konceptualno, uznemirujuće, hrabro, necenzurirano - i razbjesnilo je sve koji to nisu shvatili - započeo je objavu.

Foto: Denis Balibouse

Istaknuo je kako nije dobio podršku iz Hrvatske.

- Većina eurovizijskih fanova to je mrzila. Predviđali su mi zadnje mjesto. I boljelo je gledati kako moja vlastita zemlja uživa u mom 'padu'. Mržnja je bila i još uvijek je - bolesna. Ali izdržao sam. Izliječio se - napisao je te dodao kako je potrošio 'stotine eura' kako bi mu se glas oporavio.

- Postao sam prvi otvoreno gej pjevač u Hrvatskoj, samo da bih bio ismijan od zapadnih komentatora koji ne razumiju koliko je to rijetko na Balkanu. I ipak? Završio sam 29. - napisao je.

- Sad postoji fan baza koja me vidi bez kompromisa. I stiže slatki mali podcast. Imam što za ispričati. Tek sam počeo - zaključio je Bošnjak.

Foto: Instagram

Podsjetimo, on se natjecao u prvoj polufinalnoj večeri. Osvojio se 28 bodova i našao se na 12. od 15 zemalja, no nije se plasirao u veliko finale obzirom da se iz svake polufinalne večeri plasiralo samo 10 izvođača.