Marko Bošnjak predstavlja nas na Eurosongu: Kao dječak počeo pjevati, ovako je tad izgledao...

Uzbuđenje rasti uoči prve polufinalne večeri Eurosonga. Ovo glazbeno natjecanje svečano je otvoreno u nedjelju na 'Tirkiznom tepihu' u samom centru Basela, a Hrvatsku predstavlja Marko Bošnjak s pjesmom 'Poison Cake'. Ali mnogi Marka znaju još od malih nogu...

Naime, prije devet godina je govorio o svom sudjelovanju u 'Pinkovim zvezdicama'.

- Pa, gledao sam prvu sezonu i mislio sam da je to baš ono pravo nešto za mene. I kada je počela audicija za drugu sezonu, mama je bila na poslu. Ja sam joj rekao, mama, voziš me u Sarajevo na audiciju i to je to - ispričao je tada, čega se prisjetio portal Bljesak.info.

Foto: TikTok screenshot

- Vježbam koliko mogu, trudim se da svaku pjesmu što bolje iznesem i u tome me pomaže moja sestra, moji roditelji i svi. Prvo se moram dobro upjevati, bocu vode donesem ovdje, zatvorim se u sobu, nek me ni'ko ne smeta, nek imam svoj mali mir. Probavam koliko trebam i to je to - objasnio je Marko tada.