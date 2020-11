Marko Braić u dvostrukoj ulozi, a Neda Parmać postaje Shakira

Marina Orsag ovoga puta bit će u jednoj sasvim drugačijoj ulozi od onih u kojima smo je imali prilike gledati. U sljedećoj emisiji preobrazit će se u australsku pop senzaciju Tones and I s pjesmom 'Dance Monkey'

<p>Nova epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato' donosi <strong>Nedu Parmać </strong>u izdanju mega popularne kolumbijske pjevačice <strong>Shakire</strong> s pjesmom 'Hips Don't Lie'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ovo je jedna od onih pjesama koje stalno slušamo na radiju, gledamo videa i svi mislimo da znamo tekst i onda dobiješ Shakiru na TLZP i skužiš da ne znaš tekst - komentirala je Neda.</p><p>Dodaje kako je shvatila da nije imitator i da joj to ne dolazi lako. <strong>Marku Braiću </strong>gljiva je prošlog puta dodijelila dvostruku ulogu, tako da će on u narednoj emisiji utjeloviti <strong>Malumu</strong> i <strong>Gimsa</strong>. Gims će biti na ekranu dok ćemo ga na pozornici gledati kao zavodljivog Malumu.</p><p>- Gims mi je simpatičniji od Malume - rekao je Marko te dodao da takvu ulogu u kojoj glumi muškarca koji je u isto vrijeme i zavodnik, do sada nije ima u showu.</p><p>U sljedećoj emisiji gledatelji će moći vidjeti i<strong> Sinišu Ružića</strong> kojem je gljiva dodijelila<strong> Elvisa Presleyja</strong>.</p><p>- Uvijek me gljiva pogodi, da mi najbolje pjesme. Ovoga puta Elvis King Presley. Nastojat ću rekreirati ranu verziju u kojoj on s bendom stoji i pjeva s mikrofonom. Orijentirat ću se na plesne pokrete koji će izazvati dosta zabave - rekao je Siniša osvrnuvši se na pripreme za nastup.</p><p><strong>Marina Orsag</strong> ovoga puta bit će u jednoj sasvim drugačijoj ulozi od onih u kojima smo je imali prilike gledati. U sljedećoj emisiji preobrazit će se u australsku pop senzaciju <strong>Tones and I</strong> s globalno popularnom pjesmom 'Dance Monkey'.</p><p>- Prvi puta od kada sam u showu imam koreografiju i nisam u bijelom - rekla je Marina dodavši kako će na pozornici imitirati spot pjesme 'Dance Monkey' u kojem će glumiti, kako kaže 'jednog creepy starca'.</p><p>Osim ove četvorke, u sljedećoj emisiji glazbenog showa 'Tvoje lice zvuči poznato', vidjet ćemo još i <strong>Maria Valentića </strong>koji će se preobraziti u <strong>Lil Nas X </strong>te će pjevati s gošćom iznenađenja.<strong> Lana Klingor Mihić</strong> utjelovit će <strong>Seala</strong>, dok će nas <strong>Fabijan Pavao Medvešek</strong> u liku<strong> Lennyja Kravitza</strong> zabaviti hitom 'Fly Away', a <strong>Lu Jakelić</strong> na pozornicu će izaći kao legendarni <strong>Zlatko Pejaković</strong>.</p>