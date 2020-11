Petreković i Orsag 'zapalili' žiri i gledatelje: Ovo je čista erotika

Ovo je bilo toliko bajkovito i romantično, sneno i strastveno, da me kemija između vas dvoje u više momenata navodila na iskreni plač, a to znači da je zadatak odrađen uspješno, komentirala je Nives Celzijus

<p>Komičarka <strong>Marina Orsag</strong> (41) odnijela je pobjedu u prošloj emisiji showa 'Tvoje lice zvuči poznato' zbog izvanredne dvostruke transformacije, no ovaj put zajedno s kolegom <strong>Mariom Petrekovićem</strong> (48), aka Severinom, pokorila je stage kao Boris Novković s pjesmom 'Ko je kriv'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Ovo je čista erotika, moglo bi biti na granici, ali opet ukusno - složno su to objasnili Marina i Mario koji su svojim nastupom iznenadili žiri, ali i publiku. Ovo nitko nije očekivao od ovog dvojca...</p><p><strong>POGLEDAJTE NASTUP:</strong></p><p>- Nastup je bio strastven, emotivan, vi oboje krasni. Pokazali ste pravu ljubav i čežnju - rekla im je iz žirija pjevačica<strong> Indira Levak </strong>(47).<strong> </strong></p><p>I <strong>Nives Celzijus</strong> (38) ostavili su bez daha. </p><p>- Ovo je bilo toliko bajkovito i romantično, sneno i strastveno, da me kemija između vas dvoje u više momenata navodila na iskreni plač, a to znači da je zadatak odrađen uspješno - komentirala je pjevačica.</p><p>'Stvarno nije važno tko je kriv od vas dvoje za ovu izvedbu', našalio se glumac<strong> Igor Mešin </strong>(53). </p><p>Ipak, pobjedu je odnio glumac i fitness trener <strong>Mario Valentić</strong> (40). Transformacijom u indijsku zvijezdu Alku Yagnik i interpretacijom vesele, orijentalne pjesme 'Ja Mustafa', očarao je i kolege i žiri.</p>