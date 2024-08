Marko Ciboci iznenadio velikom transformacijom, komplimenti samo pljušte: 'Postalo je vruće!'

Jedan od članova žirija showa 'Ples sa zvijezdama' Marko Ciboci pohvalio se velikom transformacijom na društvenim mrežama. Podijelio je fotografije te otkrio kako promjenu duguje zdravijem načinu života.

- Osam mjeseci stalnog praćenja zdravlja i drugačijih prehrambenih navika, dodao sam sedam kilograma, smanjio tjelesnu masnoću, smanjio dozu inzulina za 35 %, promijenio redoslijed treninga i uvijek bio pod stalnom kontrolom izvanrednog trenera i savjetnika - poručio je Ciboci nedavno na Instagramu.

Foto: Instagram

- Toplo bih ga preporučio svima koji žele unaprijediti svoje tijelo, zdravlje i način prehrane. Biokemija, trening, odmor, vitamini, savjeti 24 sata. To je više njegov uspjeh nego moj. Plus dijabetes tip 1 - dodao je te zaradio same komplimente pratiteljica.

'Postalo mi je naglo vruće', 'Bravo, ovo je fantastično', 'Bez komentara sam', 'Uf, zgodan si', hvalili su Cibocija u komentarima.

Foto: Instagram

Iza Marka je više od 35 godina plesnog iskustva. U showu 'Ples sa zvijezdama' stekao je reputaciju najstrožeg člana žirija, ali kandidati znaju da će od njega uvijek dobiti konstruktivne komentare, ali i pohvale.

- Ples sa zvijezdama 2022 - što reći?! Preplavljen sam emocijama i zahvalnošću što sam dobio priliku biti dio ovog prekrasnog projekta. Pozitivna energija i kreativnost bili su apsolutno izvanredni u cijelom projektu. Imao sam priliku upoznati mnoge lijepe duše i divne ljude, od osiguranja do glavnog ureda - napisao je Ciboci na društvenim mrežama nakon finala showa.

Marko Ciboci, član žirija u "Plesu sa zvijezdama" | Foto: Josip Regovic/PIXSELL